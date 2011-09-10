-Furkan Doğan'ın adı parka verildi ÇANAKKALE (A.A) - 10.09.2011 - İHH İnsani Yardım Vakfı gönüllüsü olarak İsrail ablukası altındaki Gazze'ye insani yardım götüren Mavi Marmara gemisine yapılan saldırıda hayatını kaybeden yardım gönüllüsü Furkan Doğan'ın adı, Çanakkale'nin Biga ilçesindeki bir parka verildi. Biga Belediye Başkanı Mehmet Özkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sakarya Mahallesi Şehit Eyüp Atan Caddesi'nde yeni kurulan parka Furkan Doğan'ın adının verildiğini söyledi. Mahallesi sakinlerinin müşterek imzalı 35 dilekçesini değerlendirmeye aldıklarını belirten Özkan, ''Meclis toplantısında alınan kararla parka Furkan Doğan'ın adı verildi'' dedi. Özkan, Gazze'ye yardım için yola çıkan ve İsrail askerlerinin saldırısında 9 kişinin yaşamını yitirdiği Mavi Marmara gemisinde, çocuklara oyuncak ve gıda götüren Furkan Doğan'ın şehit olduğunu ifade ederek, ''Gemiyi, Kepez Limanı'nda bulunduğu sırada ziyaret edebildik. Çocuk yaştaki Furkan için mahalle sakinlerinin talebini değerlendirerek, yardımın anlamlı olabilmesi için isminin parka verilmesini uygun gördük'' diye konuştu.