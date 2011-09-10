T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Furkan Doğan'ın adı parka verildi ÇANAKKALE (A.A)

10 Eylül 2011 14:44

-Furkan Doğan'ın adı parka verildi ÇANAKKALE (A.A) - 10.09.2011 - İHH İnsani Yardım Vakfı gönüllüsü olarak İsrail ablukası altındaki Gazze'ye insani yardım götüren Mavi Marmara gemisine yapılan saldırıda hayatını kaybeden yardım gönüllüsü Furkan Doğan'ın adı, Çanakkale'nin Biga ilçesindeki bir parka verildi. Biga Belediye Başkanı Mehmet Özkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sakarya Mahallesi Şehit Eyüp Atan Caddesi'nde yeni kurulan parka Furkan Doğan'ın adının verildiğini söyledi. Mahallesi sakinlerinin müşterek imzalı 35 dilekçesini değerlendirmeye aldıklarını belirten Özkan, ''Meclis toplantısında alınan kararla parka Furkan Doğan'ın adı verildi'' dedi. Özkan, Gazze'ye yardım için yola çıkan ve İsrail askerlerinin saldırısında 9 kişinin yaşamını yitirdiği Mavi Marmara gemisinde, çocuklara oyuncak ve gıda götüren Furkan Doğan'ın şehit olduğunu ifade ederek, ''Gemiyi, Kepez Limanı'nda bulunduğu sırada ziyaret edebildik. Çocuk yaştaki Furkan için mahalle sakinlerinin talebini değerlendirerek, yardımın anlamlı olabilmesi için isminin parka verilmesini uygun gördük'' diye konuştu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Atilla Yeşilada: Türkiye 2020'de yüzde 2 büyür, hem işsizlik hem...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24