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Yaşam

FURKAN DOĞAN MEZARI BAŞINDA ANILDI KAYSERİ (A.A)

27 Mayıs 2011 19:01

-FURKAN DOĞAN MEZARI BAŞINDA ANILDI KAYSERİ (A.A) - 27.05.2011 - Gazze'ye yardım malzemesi götüren Mavi Marmara gemisine düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden Furkan Doğan, mezarı başında anıldı. İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Kayseri Şubesi üyeleri, ölümünün 1. yılında Furkan Doğan'ın Kayseri'nin Talas İlçesi'ndeki mezarı başında Kuran okuyup, dua ettiler. Dernek Şube Başkanı Şaban Sözduyar, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Filistin topraklarında 60 yılı aşkın süredir devam eden İsrail işgalinin insani felaket boyutunda sürdüğünü belirtti. Gazze'ye yardım ulaştırmak için yola çıkan Mavi Marmara gemisine İsrail'in düzenlediği saldırı sonucu Furkan Doğan'ın da aralarında bulunduğu 9 kişinin 24 Mayıs 2010'da hayatını kaybettiğini hatırlatan Sözduyar, şunları söyledi: ''Liseye başladığı yıl öğretmeni sınıfta (İlerde ne olacaksınız?) diye sorduğunda, hiç düşünmeden (Şehit olacağım) demişti. Göz doktoru olup, Afrika'da katarakt ameliyatı kampanyalarına gönüllü katılıp, göz açmayı hedefliyordu. Bir gün aslında ölümünün ne kadar çok kalp gözü açacağını bilmiyordu. Furkan'ın tek suçu, işgalci İsrailliler'i amatör kamerasıyla görüntülemekti. Vahşetin sahnelerini belgelemeye çalışıyordu.  Annesinin küçüğü, babasının iyilik meleği sevgili Furkan, bir düştün bin doğacaksın. Seni tanıyan tüm gençler senin yerinde olmak isteyecek. Adın, doğacak bebeklere konacak. Sonbaharda gelip, ilkbaharda gitmen gibi kısacık ömrün iki mevsim arasına sığdı. Melek yüzlü Furkan, nurla dolsun, ana kucağı olsun kabrin, huzurla uyu.''

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