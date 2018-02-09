Furkan bebek hastanede büyüyor

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de 20 ay önce kalbinde mitral kapak darlığı ile dünyaya gelen, kısacık ömründe 3 kalp, 2 beyin ameliyatı geçiren Ertuğrul Furkan Alatürk, hayatta kalma mücadelesini sürdürüyor. Ailesinin sağlığına kavuşacağı günü beklediği Furkan bebek, 6\'ncı kez ameliyat masasına yatacak.

İzmir\'in Çiğli ilçesinde yaşayan, Petkim\'de taşeron firmaya bağlı geçici işçi olarak çalışan Gökhan Alatürk (31) ile ev kadını Semra Alatürk (26) 4 yıl önce evlendi. Semra Alatürk, yaklaşık 2.5 yıl önce ikiz bebeklere hamile kaldı. Hamileliğin 13\'üncü haftasında ikiz bebeklerden biri anne karnında yaşamını yitirdi. Ertuğrul Furkan adını koydukları diğeri ise 20 ay önce dünyaya geldi. Kalbinde mitral kapak darlığı ile doğan Furkan bebek, henüz 7 günlükken kalp ameliyatı oldu. Sonraki süreçte de hastanelerden çıkamaz oldu. 20 aylık sürede, 3 kalp, 2 beyin ameliyatı geçiren Alatürk, şimdi 6\'ncı kez ameliyat masasına yatacak.

Furkan\'ın doğar doğmaz kuvöze alındığını anlatan anne Semra Alatürk, \"İkizi karnımda öldü, Furkan yaşadı, ama sürekli hastanedeyiz. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi evimiz gibi oldu. Evim uzak ve gidip gelirken sıkıntı yaşıyoruz. Şimdi yeni bir kalp ameliyatı planlıyorlar\" dedi.

İkinci kalp ameliyatında oksijensiz kaldığı için oğlunun beyinde hasar oluştuğunu öne süren Semra Alatürk, Furkan\'a şant takıldığını ve beyin kanaması yaşadığını, 4 aylık takibin ardından beyin ameliyatı yapıldığını söyledi. Doktorların minik oğlu için yeniden hastaneye yatış kararı verdiğini anlatan Alatürk, \"İkinci kalp ameliyatını olmasaydı ölürdü, diyorlar. İyileşmezse ameliyatlar devam edecek. Hastaneye yakın bir evim olsun istiyorum. Durumum el vermiyor\" diye konuştu.

BU HASTALIK NADİR GÖRÜLÜYOR

Furkan\'ın doğuştan gelen kalp hastalığının seyrek görülen \'shone kompleksi\' olarak adlandırıldığını ifade eden Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ali Rahmi Bakiler, doğuştan kalp hastalığının bin canlı doğumdan 8, 9\'unda görülebildiğini, ancak Furkan\'ın doğuştan kalp hastalıkları içinde çok daha seyrek gördükleri bir hastalığa sahip olduğunu söyledi. Furkan\'da gelişim anormalliği ve mitral kapağında darlık bulunduğunu kaydeden Prof. Dr. Bakiler, \"Bu sorun bazen iki, üç kez ameliyatı gerektirebiliyor. Düzenli bir şekilde kontrollerinin yapılması gerekir. Tekrar mitral kapağına müdahale etmek gerekiyor. Bir daha gerekir mi, kontrollerine göre karar vereceğiz\" dedi.

Furkan\'ın beyninde yaşanan sorunun ayrı bir problem olduğunu dile getiren Prof. Dr. Bakiler, \"Vücutta herhangi bir sistemde bir anormallik saptandığı takdirde, genellikle diğer sistemlerde de patolojiler olabiliyor. Shone kompleksi ile beyin anomalisi birbirinden ayrı şeyler\" diye konuştu.

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