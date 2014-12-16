Furkan Aldemir'e servet: 12 milyon Dolar

Milli basketbolcu Furkan Aldemir, NBA takımı Philadelphia 76ers ile anlaştı. 23 yaşında ve 2.06 metre boyundaki oyuncu, 12 milyon Dolar karşılığında 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Philadelphia 76ers Kulübü'nden yapılan açıklamada, mili basketbolcuyla 4 yıllığına anlaşıldığı belirtildi. 23 yaşındaki Furkan Aldemir, NBA'da oynayacak 5'inci Türk basketbolcu oldu.

NBA'nin internet sitesinde yayınlanan haberde, Galatasaray Liv Hospital ile sözleşmesini fesheden Aldemir'in, Philadelphia 76ers ile sözleşme imzaladığı bildirildi. Kulüpten gelen açıklamayı da yayınlayan NBA sitesinde, Aldemir'in, Dario Saric, Vasilije Micic, Jordan McRae ve Arsalan Kazemi ile birlikte takımın 5'inci yabancı oyuncusu olduğu belirtilerek, Türk oyuncunun takıma katılmasıyla Ronald Roberts'ın serbest kaldığını kaydedildi.

Amerikan spor kanalı ESPN, Aldemir'in Doğu Konferansı takımlarından Philadelphia 76ers ile yaklaşık 12 milyon Dolar karşılığında 4 yıllığına anlaştığını duyurmuştu. 2012 NBA Draftı'nda Los Angeles Clippers tarafından 53. sırada seçilen Furkan Aldemir'in hakları, takasla önce Houston Rockets'a, daha sonra da Pensilvanya eyaleti takımı Philadelphia 76ers'a geçmişti.

Furkan Aldemir, Türk Hava Yolları (THY) Avrupa Ligi'nde blok krallığında beşinci sırada yer aldı. Aldemir, 20 dakikada 7.8 sayı, 6.2 ribaund ve 1.3 blok ortalamasıyla mücadele etmişti. 2,06 metre boyundaki Aldemir, hem forvet hem de pivot mevkisinde oynayabiliyor.

Los Angeles Clippers'da oynayan Hidayet Türkoğlu, New Orleans Pelicans'da oynayan Ömer Aşık, Milwaukee Bucks'da oynayan Ersan İlyasova ve Utah Jazz'da oynayan Enes Kanter, NBA'de forma giyen diğer Türk oyuncular.

NBA'de ilk maçına çıktı

Philadelphia'nın sahasında Boston'a 105-87 kaybettiği maçta yaklaşık 10 dakika süre alan Furkan Aldemir, mücadeleyi 2 sayı, 2 ribaunt, 1 asistle tamamladı.

Bu sezon 22. mağlubiyetini alan Philadelphia'da Nerlens Noel 19, Robert Covington ve Michael Carter-Williams 13'er sayıyla oynadı. Boston'da 30 sayı atan Kelly Olynyk galibiyetin mimarı oldu. Sekizinci galibiyetine ulaşan konuk takımda Avery Bradley 15, Brandon Bass ve Jeff Green 14'er sayı üretti.

Clıppers, Pıstons'ı rahat geçti

NBA'de Türkiye 'yi temsil eden basketbolculardan Hidayet Türkoğlu'nun mücadele ettiği Los Angeles Clippers, sahasında Detroit Pistons'ı 113-91'lik skorla geçti.

Clippers'ta Blake Griffin 18, Jordan Farmar 15, J.J. Redick 14, Chris Paul 11 sayı üretti. Bu sezon 17. galibiyetini elde eden ev sahibi takımda DeAndre Jordan 16 sayı, 15 ribaunt ile "double double" yaptı. Hidayet Türkoğlu ise yaklaşık 8 dakika süre aldığı karşılaşmayı 6 sayı, 1 ribaunt ile noktaladı. Bu sezon 20. kez sahadan yenik ayrılan Pistons'ta Jodie Meeks'in 20 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi. Andre Drummond'ın 18 sayı, 13 ribaunt ile "double double"lık performans sergilediği mücadelede Greg Monroe 15 sayı attı.

Cavaliers, Hornets'ı mağlup etti

Cleveland Cavaliers, sahasında Charlotte Hornets'ı 97-88 yenerek 14. galibiyetini elde etti.

Ev sahibi ekipte LeBron James 27 sayı, 13 asist, Kevin Love 22 sayı, 18 ribaunt ile "double double" yaparak galibiyette kilit rol oynadı. Cavaliers'ta Kyrie Irving 16, Tristan Thompson 10 sayıyla galibiyete katkıda bulundu. Sezonun 18. yenilgisini alan Hornets'ta Kemba Walker'ın 24 sayısı mağlubiyeti önleyemedi. Konuk takımda Al Jefferson 14, Marvin Williams ise 10 sayıyla mücadele etti.

Toplu sonuçlar

Cleveland Cavaliers-Charlotte Hornets: 97-88

Indiana Pacers-Los Angeles Lakers: 110-91

Philadelphia 76ers-Boston Celtics: 87-105

Atlanta Hawks-Chicago Bulls: 93-86

Toronto Raptors-Orlando Magic: 95-82

Phoenix Suns-Milwaukee Bucks: 94-96

Portland Trail Blazers-San Antonio Spurs: 108-95

Los Angeles Clippers-Detroit Pistons: 113-91