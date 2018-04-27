T24 LogoT24 Logo
Gündem

Fünyeyle patlatılan valizden ayakkabı ve kıyafet çıktı

Uğur AYDIN- Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - İZMİT'in işlek yerlerinden Fethiye Caddesi'ne bırakılan valiz, bomba imha uzmanı tarafından fünyeyle patlatıldı

27 Nisan 2018 18:51

Uğur AYDIN- Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - İZMİT\'in işlek yerlerinden Fethiye Caddesi\'ne bırakılan valiz, bomba imha uzmanı tarafından fünyeyle patlatıldı. Valizden ayakkabı ve kıyafet çıktı.
Olay, öğle saatlerinde, İzmit\'in en işlek noktalarından Fethiye Caddesi\'nde meydana geldi. Banka şubesinin önündeki çöp kutusunun yanında, siyah valiz görenler, şüphelenerek, polise haber verdi. İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. Bomba imha uzmanı da bölgeye gelip, inceleme yaptıktan sonra valizi fünye ile patlatmaya karar verdi. Kontrollü patlatılan valizden ayakkabı ile kıyafetler çıktı. Çevrede toplananlar da bomba imha uzmanının çalışmalarını merakla izledi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Uğur AYDIN Dinçer AKBİRİZMİT Kocaeli DHACaddesiValizden ayakkabıOlayFethiye CaddesiBankaBombaKontrollüFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24