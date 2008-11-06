Fünye ile patlatılacak şüpheli çantadan bebek çıktı



Giresun'da, bir dolmuş durağına bırakılan şüpheli çanta polisi alarma geçirdi. Çantayı patlatmak için fünye takmak üzere yaklaşan bomba imha uzmanı ağlama sesi duydu. Çantanın içinden 5 günlük olduğu tahmin edilen erkek bebek çıktı.

Çarşamba öğle saatlerinde Gedikkaya Mahallesi dolmuş durağında bulunan çöp kutusunun yanında bir çanta gören vatandaşlar, bomba olabileceği endişesiyle polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler çevrede önlem aldı. Bomba imha uzmanı, fünye takmak için çantaya yaklaşınca bebek sesi duydu. Çantanın içerisinden çıkarılan bebek Giresun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne kaldırıldı..

Giresun Emniyet Müdürlüğü, 5 günlük olduğu tahmin edilen erkek bebeğin anne ve babasının bulunması için soruşturma başlattı.