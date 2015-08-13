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Funda Arar: Terör nedeniyle konser iptal oluyor, dizi ve maçlar devam ediyor, müziğin günahı ne?

'Müzik sadece hoplamak, zıplamak değil'

13 Ağustos 2015 16:22

Şarkıcı Funda Arar, ülkede yaşanan şiddet eylemlerinden ötürü konserlerin iptal edilmesine tepki göstererek “Ülkedeki tüm sorunlar neden müziğin üstüne yıkılıyor? Bir konser iptal olduğu zaman 100 kişi evine ekmek götüremiyor. Herkes kepenklerini mi kapatıyor? Diziler de maçlar da devam ediyor. O zaman müziğin günahı ne?” dedi.

“Müzik sadece hoplamak, zıplamak değil” diyen Arar, “Ruhumuzun müziğe ihtiyacı var. Bu ülkede ölümlerin arkasından ağıtlar yakılıyor. Bir sanatçı repertuarını değiştirip, herkesin duygulanacağı konser verebilir” şeklinde konuştu. Yaşanan olaylara “belki de en çok üzülen bizleriz” diyen Funda Arar, “Bu işler sosyal medyada yazmakla olmuyor” diye tepkisini dile getirdi.

Sercan Kısmet’in Hürriyet’te yayımlanan Funda Arar röportajının tamamına ulaşmak için tıklayınız.

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