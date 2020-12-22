Funda Arar'dan yasak tepkisi: Şaşkınlık içindeyim

Şarkıcı Funda Arar, pandemi yasakları olmasına rağmen bütün otellerin dolu olmasına şaşırdı. Arar; "Ne yaman çelişki" yorumunu yaptı.

“Nasıl bir yaman çelişki” diyen Funda Arar sosyal medyada “Aman dikkat,aman dikkat,sokağa çıkma yasağı, #pandemi. Yılbaşı için bütün oteller dolmuş. Keza kayak merkezleri. Şaşkınlık içindeyim” mesajını paylaştı.

Bir sosyal medya kullanıcısından gelen “Otellerdeki müzik eğlence yasaklandı...” mesajına ise Funda Arar şöyle yanıt verdi:

“Otelde insanlar yemek yiyecek restorantta,çoluk çocuk koşturacak, lobilerde oturulacak. Yakın temas olmamasına imkan yok malesef.”

Tıklayın: Yılbaşında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında otellerde kutlama yapılmasına izin verilmeyecek