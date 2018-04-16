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Dünya

'Full Metal Jacket'ın 'Topçu Çavuşu Hartman' hayatını kaybetti

"Pek çok filmde rol alan Ermey, animasyon karakterlerini de seslendirmişti"

16 Nisan 2018 14:56

Stanley Kubrick'in Vietnam Savaşı'nı konu alan “Full Metal Jacket” filminin aktörlerinden R. Lee Ermey, 74 yaşında hayatını kaybetti.

BBC'nin haberine göre, 1987 yapımı Full Metal Jacket filminin "Topçu Çavuşu Hartman"ı olarak tanınan Amerikalı aktör R. Lee Ermey, 74 yaşında hayatını kaybetti. 

Aktörün menajeri, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ermey’in zatürre nedeniyle hayatını kaybettiğini belirterek "Hepimiz onu çok özleyeceğiz." ifadesine yer verdi.



Ermey, Stanley Kubrick'in yönetmenliğini, yapımcılığını ve senaristliğini üstlendiği Full Metal Jacket filmiyle Altın Küre adayı olmuştu.

Kansas'ta 1944 yılında dünya gelen aktör, filmde sadece teknik danışman olarak görev alacaktı ancak Kubrick, Ermey’in yeteneğinden etkilenerek "Topçu Çavuşu Hartman" rolünü onu vermişti. 

Pek çok filmde rol alan Ermey, animasyon karakterlerini de seslendirmişti.

R. Lee Ermey kimdir?


R. Lee Ermey’i, Altın Küre adaylığı kazandığı “Full Metal Jacket” dışında birçok önemli rolde oynadı. Bu roller arasında 2003 yapımı “Teksas Katliamı”, David Fincher imzalı “Yedi / Se7en” ve “Oyuncak Hikayesi” animasyon serisi yer aldı. Aktör, filmografisindeki 60’tan fazla filme ek olarak, “The Grim Adventures of Billy & Mandy”, “SpongeBob SquarePants”, “The Simpsons” ve “Family Guy” gibi dizilere sesiyle dahil oldu. İlk filmi ise Francis Ford Coppola’nın efsanevi filmi “Kıyamet / Apocalypse Now”dı.

R. Lee Ermey, “Full Metal Jacket” filminde normalde yalnızca teknik danışman olarak görev alacaktı. Ancak Ermey’in oluşturduğu eğitici kaset Stanley Kubrick’i o kadar etkiledi ki, yönetmen oyuncuyu Topçu Çavuşu Hartman rolünde kadroya dahil etti. Kubrick, Ermey’in diyaloglarını kendi yazmasına, düzenlemesine ve doğaçlama yapmasına müsaade etti.

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