T24 LogoT24 Logo
Dünya

Füle'den AYM'ye: Yargıya güveni geri getirmek için gerekeni yapıyor

AB Genişleme Komiseri Stefan Füle, HSYK'da yapılan düzenlemelerin AB ile istişare edilmeden değiştirilmesinin Türkiye'yi Avrupa değerlerinden uzaklaştırdığını söyledi

18 Haziran 2014 11:02

AB Genişleme Komiseri Stefan Füle, başta HSYK ve Twitter kararı olmak üzere Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) son dönemdeki kararlarını ve oynadığı rolü övdü.

Füle “Anayasa Mahkemesi hukukun üstünlüğünü koruma rolü oynadı; yargıya güveni geri getirmek için şu anda tam da gerekenleri yapıyor.” dedi. Zaman'dan Servet Yanatma'nın haberine göre, Ankara’ya ziyarette bulunan Füle, Türkiye’de son dönemde yaşanan gelişmeler ve AB süreci hakkında görüş alışverişinde bulundu. Reformların devam etmesini isteyen Füle, “yolsuzluk iddialarının savcı ile hâkimlerinin değiştirilmesinin ve (HSYK) Yasası’nın AB ile istişare edilmeden hızlıca değiştirilmesinin Türkiye’yi Avrupa değerlerinden uzaklaştırdığını” bildirdi.

Füle, iki gün süren Ankara ziyaretinde Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından kabul edilirken Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, AB Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile bir araya geldi. Görüşmelerin tamamında Füle, Türkiye’den reform talep ederken hükümetin son dönemde başta yargı olmak üzere yaptığı uygulamaların AB değerleriyle bağdaşmadığını anlattı. Türk tarafı ise bu eleştirilere kayda değer bir cevap veremezken müzakere faslı açılmamasından dolayı AB’yi suçladı. Taraflar 23. başlık olan Yargı ve Temel Haklar Faslı’nın açılması için çalışmalarını sürdürdü. Füle, basının karşısına geçerek temaslarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Stefan Füle, Anayasa Mahkemesi’nin son dönemdeki kararlarını şöyle övdü: “Anayasa Mahkemesi’nin almış olduğu kararlarla hukukun üstünlüğünü korumak; temel hak ve özgürlüklere saygı duymak konusunda göstermiş olduğu taahhüt ve sorumluğu memnuniyetle karşıladım. AYM’nin Twitter ve YouTube yasağını iptal için aldığı kararlar ile HSYK Yasası’nın tartışmaya sebep olan bazı düzenlemelerine dair kararları kast ediyorum.  AYM’nin bu kararları esasında şu anda tam da ihtiyaç duyulan meselelere destek veriyor. Bunlar: Yargıya güveni tekrar sağlamak ve toplumdaki kutuplaşma ile politikleştirmeye bir son vermedir.”

Füle, yasal düzenlemelerle ilgili AB ile istişare yapılmasını istedi. Füle, yargının bağımsızlığı, güçler ayrılığı ve ifade özgürlüğü konularının AB’nin temel değerleri olduğunu hatırlatarak “Bu konularda AB ile erken bir aşamada istişarelerde bulunmak önemli. Böylece bu düzenlemeler Türkiye’yi AB standartlarından daha da uzaklaştırmak yerine onlara yakınlaştırabilir.” Stefan Füle bu tür yasal düzenlemeler yapılmadan önce sivil toplumun da mutlaka görüşlerinin alınması gerektiğini vurgulayarak “Olgun demokrasilerin temel ilkelerinden birisi kararların şeffaf şekilde alınması ve her bir vatandaşın görüşlerini özgürce ifade etme fırsatı bulmasıdır.” dedi.

 

ETİKETLER

stefan füleab genişlee komiseriankaraziyaretaymövgüyargıya güvengerekeni yapıyortwitteryoutubeyasakhsykdüzenlemetürkiye

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24