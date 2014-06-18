Füle'den AYM'ye: Yargıya güveni geri getirmek için gerekeni yapıyor

AB Genişleme Komiseri Stefan Füle, başta HSYK ve Twitter kararı olmak üzere Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) son dönemdeki kararlarını ve oynadığı rolü övdü.

Füle “Anayasa Mahkemesi hukukun üstünlüğünü koruma rolü oynadı; yargıya güveni geri getirmek için şu anda tam da gerekenleri yapıyor.” dedi. Zaman'dan Servet Yanatma'nın haberine göre, Ankara’ya ziyarette bulunan Füle, Türkiye’de son dönemde yaşanan gelişmeler ve AB süreci hakkında görüş alışverişinde bulundu. Reformların devam etmesini isteyen Füle, “yolsuzluk iddialarının savcı ile hâkimlerinin değiştirilmesinin ve (HSYK) Yasası’nın AB ile istişare edilmeden hızlıca değiştirilmesinin Türkiye’yi Avrupa değerlerinden uzaklaştırdığını” bildirdi.

Füle, iki gün süren Ankara ziyaretinde Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından kabul edilirken Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, AB Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile bir araya geldi. Görüşmelerin tamamında Füle, Türkiye’den reform talep ederken hükümetin son dönemde başta yargı olmak üzere yaptığı uygulamaların AB değerleriyle bağdaşmadığını anlattı. Türk tarafı ise bu eleştirilere kayda değer bir cevap veremezken müzakere faslı açılmamasından dolayı AB’yi suçladı. Taraflar 23. başlık olan Yargı ve Temel Haklar Faslı’nın açılması için çalışmalarını sürdürdü. Füle, basının karşısına geçerek temaslarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Stefan Füle, Anayasa Mahkemesi’nin son dönemdeki kararlarını şöyle övdü: “Anayasa Mahkemesi’nin almış olduğu kararlarla hukukun üstünlüğünü korumak; temel hak ve özgürlüklere saygı duymak konusunda göstermiş olduğu taahhüt ve sorumluğu memnuniyetle karşıladım. AYM’nin Twitter ve YouTube yasağını iptal için aldığı kararlar ile HSYK Yasası’nın tartışmaya sebep olan bazı düzenlemelerine dair kararları kast ediyorum. AYM’nin bu kararları esasında şu anda tam da ihtiyaç duyulan meselelere destek veriyor. Bunlar: Yargıya güveni tekrar sağlamak ve toplumdaki kutuplaşma ile politikleştirmeye bir son vermedir.”

Füle, yasal düzenlemelerle ilgili AB ile istişare yapılmasını istedi. Füle, yargının bağımsızlığı, güçler ayrılığı ve ifade özgürlüğü konularının AB’nin temel değerleri olduğunu hatırlatarak “Bu konularda AB ile erken bir aşamada istişarelerde bulunmak önemli. Böylece bu düzenlemeler Türkiye’yi AB standartlarından daha da uzaklaştırmak yerine onlara yakınlaştırabilir.” Stefan Füle bu tür yasal düzenlemeler yapılmadan önce sivil toplumun da mutlaka görüşlerinin alınması gerektiğini vurgulayarak “Olgun demokrasilerin temel ilkelerinden birisi kararların şeffaf şekilde alınması ve her bir vatandaşın görüşlerini özgürce ifade etme fırsatı bulmasıdır.” dedi.