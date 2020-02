Fulden Uras, Yalova’da güzellik ve estetik merkezi açtı

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA,(DHA)- FULDEN Uras’ın Yalova\'da ortağı olduğu \'Fulden Uras By Somay Dermo Estetik\' isimli estetik ve güzellik merkezi törenle açıldı. Fulden Uras ile çok sayıda seçkin davetlinin katıldığı törenle işletmenin kurdelesi kesildi. İşletmenin kurdelesini ise Fulden Uras ve Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman birlikte kesti.

Süleymanbey Mahallesi Sefabey Caddesi\'nde Fulden Uras’ın da ortağı olduğu ve ismini taşıyan estetik ve güzellik merkezi kapılarını Yalovalı müşterilerine açtı. Uras’ın da katıldığı törenle açılan merkezde kadın- erkek ayırt etmeksizin her türlü güzellik uygulaması yapılacak.

İşletmenin açılışında İşletmeci ortakları Fulden Uras ve Somay Buluç, konuklarla yakından ilgilendi. Yalovalılar ise Fulden Uras’a büyük ilgi göstererek kendisiyle hatıra fotoğrafı çektirdi. Gazetecilere açıklamada bulunan Fulden Uras, şöyle dedi:

\"Kendisiyle çok ilgilenen ve yer çekimi olduğu müddetçe de ilgilenmek zorunda olan bir sanatçıyım. Herkes ‘formunu neye borçlusun, yüzüne ne yaptın’ gibi sorular soruyor. Bana kimler ne yapıyorsa, burada Yalova’da aynı kendimi emanet ettiğim insanlara güzel Yalova halkını emanet edeceğiz bundan sonra. Neden Yalova? Çünkü Somay benim akrabam ve Yalova’da yaşıyor. Zaten salonu vardı biz salonu büyüttük. Hem bayanlara hem baylara hizmet vereceğiz. Sanatçılıktan işletmeciliğe geçiş oldu biraz ama asıl işletmecimiz Somay. Çok güvendiğim için gözü kapalı onunla bu yolda ilerleyeceğim.”

İşletmeci ortaklardan Somay Buluç ise, “Yalova’nın zaten böyle bir yatırıma ihtiyacı vardı. Böyle güzel bir insanın ortağım olması da çok iyi oldu. Çok iyi bir şey yaptığımızı düşünüyorum” diye konuştu. Fulden Uras By Somay Dermo Estetik, modern toplumun kadın erkek fark etmeksizin en önemli psikolojik ve fiziki ihtiyaçlarından olan kişisel bakım ihtiyacına çağdaş tıbbın tüm olanaklarını kullanarak yanıt verecek. Başta lazer uygulamaları olmak üzere; bölgesel zayıflama, cilt bakımı, vücut bakımları ve kalıcı makyaj gibi çözümlerle farklı uygulama alanlarına yoğunlaşan tecrübesiyle faaliyet gösterecek.

