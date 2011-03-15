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Dünya

FUKUŞİMA'YA HAVADAN MÜDAHALE OLASILIĞI TOKYO (A.A)

15 Mart 2011 18:57

-FUKUŞİMA'YA HAVADAN MÜDAHALE OLASILIĞI TOKYO (A.A) - 15.03.2011 - Japonya'daki nükleer santral uzmanları, Fukuşima nükleer santralindeki aşırı ısınan, kullanılmış yakıt depolama havuzuna havadan helikopterlerle su sıkılması için ABD ve Japon ordusundan yardım istenebileceğini söylediler. Tokyo Elektrik şirketi, havuzdan doğrudan radyasyon yayılması riskine karşı helikopter kullanabileceklerini, havadan müdahalenin daha etkili olabileceğini bildirdi. Bu arada bir Japon yetkili, havuzun kaynıyor olabileceğini, bunun da yakıtı soğutmak için kullanılan suyu buharlaştırabileceğini söyledi. -JAPON DIŞİŞLERİ BAKANI- G8 dışişleri bakanları toplantısı için Paris'te bulunan Japonya Dışişleri Bakanı Takeaki Matsumoto ise Fukuşima nükleer santralinin 4 numaralı reaktöründeki yangından sonra ortaya çıkan radyasyon seviyesinin halk sağlığı için tehlikeli olabileceğini söyledi. Matsumoto, basın toplantısında yaptığı açıklamada, 4 numaralı reaktörde bir yangının meydana geldiğini belirterek, halk sağlığına zarar verebilecek radyoaktivitenin mevcut olduğunu söyledi. Matsumoto, "3 numaralı reaktöre de soğutmak için su sıkmayı sürdürüyoruz. 20 km çapındaki bir bölgede oturanlara tahliye olacaklarını söyledik ve 30 km çapında oturanlara evlerinde kalmalarını bildirdik. Vaziyet hala zor, sorunu çözmek için mümkün olan tüm çabayı ortaya koyduk. Şimdilik Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'ndan bir teknik heyet göndermesini istedik" diye konuştu.

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