-FUKUŞİMA'NIN ÜZERİ KAPLANACAK ANKARA (A.A) - 16.06.2011 - Japonya'da mart ayındaki deprem ve tsunamide patlayan Fukuşima nükleer santralinin 1 numaralı reaktörünün üzerinin dev bir polyester binayla kaplanması planlanıyor. Dev kaplama, radyasyonun çevreye yayılmasını önlemek için geçici bir tedbir olarak, santralin işleticisi Tokyo Elektrik Şirketi (TEPCO) tarafından yapılacak. TEPCO, inşaata 27 Haziran'da başlanacağını açıkladı. Kaplama binasının inşaatı sırasında uzaktan kumandalı bir vincin kullanılacağı belirtiliyor. İnşaatın maliyetininse on milyonlarca doları bulacağı bildiriliyor. 11 Mart'taki depremden sonra tahrip olan Fukuşima Daiçi santralinden çevreye ve okyanusa yüksek miktarda radyasyon yayılırken, sızıntının tamamıyla önlenmesi başarılamadı.