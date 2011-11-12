Fukuşima'nın kapıları basına açıldı

T24 - Japonya’da Mart ayında yaşanan 9.0 büyüklüğündeki deprem ve hemen ardından gelen tsunami felaketinin büyük zarar verdiği Fukuşima Daiçi Nükleer Santrali ve çevresindeki bölge, dün ilk kez yabancı gazetecilere açıldı.



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Uluslararası medya mensupları, ilk olarak depremden önce bir spor merkezi olarak kullanılan, ancak bugün Fukuşima’yı yeniden faaliyete geçirmek için çalışan ekibin konut olarak kullandığı J-Village’ı ziyaret etti. Gazeteciler bugün de santralin kendisini ziyaret edecek.



Fukuşima’ya giden gazetecilerden biri olan New York Times muhabiri Martin Fackler, 24 saat faaliyet gösteren J-Village’dan izlenimlerini ve 400 kişilik personelden bazılarıyla yaptığı görüşmeleri şöyle anlattı:



J-Village tam olarak santralin çevresindeki boşaltılan 20 kilometrelik alanın bittiği noktaya kurulmuş. Çalışanlar ve araçlar burada radyasyon taramasından geçiriliyor. Tesiste helikopter pisti, ağır ekipman deposu, otopark ve radyasyondan arındırma alanı olarak kullanılan 12 futbol sahası bulunuyor.



J-Village’daki ekipte biri doktor, ikisi hemşire 400 kişi çalışıyor. TEPCO sözcüsü Takashi Kurita’ya göre her gün 3 bin 300 işçi buradan geçerek Fukuşima Daiçi’ye gidiyor.

Radrasyon seviyesi normal



İlk olarak Merkez Evi denen yerde bize bir brifing verildi. Bu sırada elimdeki dosimetre saat başına 0.45 mikrosieverti gösteriyordu. Yani aşağı yukarı ABD’nin birçok yerindeki günlük normal radyasyon miktarı kadar.



Daha sonra çalışanların ne kadar radyasyona maruz kaldıklarının ölçüldüğü tesise dönüştürülen bir başka futbol sahasına gittik. İçerideki büyük beyaz çadırda kutu gibi, koltuklu büyük makineler vardı.



Bir TEPCO çalışanı bize makinenin nasıl işlediğini gösterdi. Oturuyorsunuz, önünüzdeki yeşil düğmeye basıp, gamma emisyonu ölçümünüz yapılırken bekliyorsunuz. Eğer rakam artı değerde çıkarsa giysilerinizde, cildinizde ya da vücudunuzda radyasyon yayan maddeler var demek. 60 saniye içinde makine kararını veriyor. Neyse ki bende rakam eksi çıktı.



Fukuşima Daiçi çalışanları depremden bu yana her ay bu vücut taramasından geçiriliyor. Daha önce taramalar her üç ayda bir yapılıyormuş.

Özel kıyafetlerle tüm vücutları kaplanıyor



Buradan sonra TEPCO çalışanlarının yatakhane olarak kullandığı bir stadyuma geçtik. Buradaki iki katlı prefabrik konutlarda, toplam bin oda ile çalışanlar için bir kafeterya ve çamaşırhane bulunuyor.



Turumuza, çalışanların santrale girmeden önce koruyucu kıyafetlerini giydikleri odayla devam ediyoruz. Duvardaki postere bakılırsa, vücutlarını tamamen kapatan maskeli bir kostüm gitmeleri gerekiyor. Yakınlardaki bir başka santral olan Fukuşima Daini’de çalışanların sadece bir ameliyat maskesi ve eldiven giymesi yetiyor.



Çalışanlar çıkışta bu kıyafetleri pembe naylonlarla kaplı bir odada çıkarıyor. Ardından havaalanlarındaki tarayıcılara benzeyen “kapı monitörü” denen bir cihazda radyasyon taramasına giriyor.



Çıkarılan giysiler kimsenin girmediği bir odada toplanıyor. 17 Mart’tan bu yana kullanılan ve atılan giysilerin hepsi burada biriktirilmiş. Şu ana kadar 480 bin takım kıyafet kullanılmış.

Kimse radrasyondan hastalanmamış



J-Village’daki tıp merkezinde ise henüz hiç kimseye radyasyon tedavisi uygulanması için gerek olmamış. Fukuşima Daiçi’de radyasyona maruz kalanlar başka yerlerde tedavi edilmiş.



Arabaların temizlenmesinden sorumlu Atox şirketinin çalışanlarından Toşiro Iinuma’yla yaptığımız sohbette bana 39 yıl boyunca bakım görevlisi olarak Fukuşima Daiçi’de çalıştığını ve 11 Mart’ta orada olduğunu söyledi. Tesislerdeki ilerlemeyi gözüyle görebildiğini ifade eden Iinuma, “Arabalar radyasyonlu gelip temizlenerek çıkıyor” dedi.

TEPCO hükümetten daha tedbirli



Konuştuğum bir başka çalışan 57 yaşındaki Hiroyuki Şida oldu. Radyasyon seviyelerini ölçüp TEPCO Çevre Mühendisliği şirketi için atık yönetim işlerini yürüten Şida da Fukuşima Daiçi’deki ruh halinin ilk güne kıyasla çok daha rahat olduğunu ifade etti.



Hükümetin maruz kalınan radyasyon limitini 250 milisieverte olarak belirlediğini ama şirketinin bu seviyeyi 20 milisievertle sınırladığını ifade eden Şida, vücudundaki radyasyon bu noktaya yükselen çalışanların tesisten uzakta başka işlere gönderildiğini söyledi.



İnşaat işçisi Şiniçi Koga ise Nisan’dan beri Fukuşima Daiçi’de çalıştığını belirterek çalışma şartlarının hala zor olduğunu ancak eskiye kıyasla daha fazla “psikolojik destek” olduğunu belirtti.

