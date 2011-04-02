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Çevre

Fukuşima'dan okyanusa radyasyonlu su akıyor

Fukişima nükleer santralinden Büyük Okyanus’a radyasyonlu su akmaya başladı.

02 Nisan 2011 03:00

T24- Japonya’da depremde zarar gören Fukişima nükleer santralinden Büyük Okyanus’a radyasyonlu su akmaya başladı.

 



11 Mart’ta meydana gelen deprem ve tsunami felaketlerinin ardından zarar gören Fukuşima nükleer santralindeki çalışmalar devam ediyor.

Santralden Pasifik Okyanusu’na yüksek radyasyonlu su akmaya başladığı açıklandı.

Nükleer güvenlik sözcüsü Hidekiho Nişiyama, sızıntı üzerindeki havada 1000 milisievert radyoaktif madde bulunduğunu belirtti.


Kısa süre içinde 500 milisievertin üzerinde radyasyona maruz kalmak kanser riskini artırabiliyor.


50 işçi ölümü bekliyor


Fukuşima nükleer santralinde çalışan 50 personel, maruz kaldıkları ölümcül radyasyonu kabullendi.

İsimleri açıklanmayan 32 yaşındaki işçinin annesi "Oğlum ve iş arkadaşları enine boyuna tartıştı ve ülkeyi kurtarmak için gerekiyorsa canlarını feda etmeyi kabul etti" diye konuştu.

Acılı anne, oğlunun ya da diğer işçilerin radyasyon sebebiyle hastalanmaya başlayıp başlamadıklarını bilmediğini belirterek, "Birkaç hafta veya birkaç ay içinde öleceklerini biliyorlar" dedi.

İşçinin annesi "Oğlum bir masanın üzerinde uyuyormuş. Çünkü yerde yatmaya korkuyor. Ama yüksek radyasyonun her yerde olduğunu söylüyorlar" diye konuştu.

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