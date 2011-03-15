-FUKUŞİMA'DA TEHLİKE SÜRÜYOR VİYANA (A.A) - 15.03.2011 - Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK), Japonya'daki Fukuşima nükleer santralinin iki numaralı biriminde sınırlı bir çekirdek hasarı meydana gelmiş olabileceğini bildirdi. UAEK Başkanı Yukiya Amano, düzenlediği basın toplantısında, hasarın yüzde 5'ten az olduğunun tahmin edildiğini söyledi. Japonya'daki nükleer krize ilişkin gelişmelerin "endişe verici" olduğunu da ifade eden Amano, bununla birlikte durumun hala Çernobil'deki felaketten farklı olduğuna inandığını belirtti. Amano, Japonya'daki gelişmelere ilişkin daha güncel ve detaylı bilgi istedi.