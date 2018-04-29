Fukuşima'da sualtı robotu olası erimiş nükleer yakıt buldu

Bir sualtı robotu, Japonya'daki Fukuşima reaktöründe erimiş nükleer yakıt olduğu düşünülen maddelerin ilk fotoğraflarını çekti.

2011 yılında bir tsunami nedeniyle eriyen Fukuşima Nükleer Santrali'ni işleten Tepco tarafından yayınlanan görüntülerde üç numaralı reaktörün altında lav benzeri taşlar gözüküyor.

Bunların erimiş nükleer yakıt olduğunun onaylanması temizlik faaliyetleri için önemli bir adım olacak.

Fukuşima'nın aldığı hasar Çernobil felaketinden beri en büyük nükleer felakete yol açmış ve 200 binden fazla kişi evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.

Reaktörlerin bir kısmı hâlâ yüksek seviyede radyasyon yaydığı için temizlik faaliyetleri robotlar aracılığıyla yürütülüyor.

Temizlik işlerinin on yıllar alması bekleniyor.

Bir Tepco sözcüsü, eriyen nükleer yakıtların 6 yıl içinde yeniden katılaşmış olduğunu düşündüklerini açıkladı.