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Sağlık

Fukuşima'da kulaksız tavşan doğdu

Japonya'da geçen martta deprem ve tsunami felaketinde patlayan Fukuşima Daiçi nükleer santralinin yakınında, kulaksız tavşan doğdu.

15 Haziran 2011 03:00

T24- Japonya'da geçen martta deprem ve tsunami felaketinde patlayan Fukuşima Daiçi nükleer santralinin yakınında, kulaksız tavşan doğdu.

Daily Telegraph gazetesinde yayımlanan habere göre, sahibi Yuko Sugimoto, tavşanın 7 Mayıs'ta, santralin çevresinde oluşturulan yaklaşık 30 kilometrelik tecrit bölgesinin dışındaki Namie'de dünyaya geldiğini söyledi.

Sugimoto, "10 yıldan daha fazla süredir tavşan yetiştiriyorum, ancak böyle bir şeyle ilk kez karşılaşıyorum" dedi. Tavşanın kulaksız olmasının yanı sıra genetik değişiklik sonucu oluşan albinizm (beyaz tüy ve kırmızı gözler) işaretleri de gösterdiği belirtildi.

Tavşanın doğumu bölgede kaygıya yol açtı, bununla birlikte bazı uzmanlar hayvanların zaman zaman böyle deformasyonlar gösterebildiklerini belirterek, nükleer kirlilikle arasında bağlantı kurmayı reddettiler.

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