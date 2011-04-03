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Dünya

FUKUŞİMA'DA KONTROL AYLAR SÜREBİLİR TOKYO (A.A)

03 Nisan 2011 17:15

-FUKUŞİMA'DA KONTROL AYLAR SÜREBİLİR TOKYO (A.A) - 03.04.2011 - Japonya'da 11 Martta meydana gelen deprem ve tsunami felaketinde zarar gören nükleer santralin kontrol altına alınmasının birkaç ay sürebileceği belirtildi. Nükleer güvenlik yetkilisi Hidehiko Nishiyama, santralin kontrol altına alınmasının birkaç ay sürebileceğini söyleyerek, santraldeki reaktörlerin kontrol altına alınabilmesi için, tsunami felaketinin çalışamaz duruma getirdiği soğutma sisteminin yeniden onarılması ve mühendislerin, radyoaktivitenin havaya ve okyanusa sızmasını engellemesi gerektiğini vurguladı. Fukuşima Daiçi nükleer santralinden, depremin olduğu günden bu yana radyasyon sızıyor.

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