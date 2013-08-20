Fukuşima'da en az 300 ton radyasyonlu su sızdı!

Japonya’da faaliyeti durdurulan Fukuşima nükleer santralinin işletmecisi Tokyo Elektrik Enerji şirketi (Tepco) depolama tankından yüksek derece radyoaktif su sızdığını duyurdu.

Tepco, Pazartesi günü bir çalışanın fark ettiği sızıntı miktarı için "en az 300 ton" açıklamasını yaptı.

Yetkililer, uluslararası nükleer ölçeklere göre sızıntının "en düşük seviyede" olduğunu belirtti.

Japonya’da 2011 yılında meydana gelen deprem ve ardından oluşan tsunami, Fukuşima nükleer santralinde büyük miktarda radyoaktif sızıntıya yol açmıştı.

Tsunami nedeniyle santralin reaktörleri soğutma sistemleri devre dışı kalmış, üç reaktör erimişti.

Deprem ve tsunami felaketinin yaşandığı 2011 yılından sonra ilk defa santralde sızıntı meydana geldiği açıklandı.

Kyodo haber ajansı, radyoaktif madde bulaşan su birikintisinin saatte 100 milisievert radyoaktif madde yaydığını, bu miktarın da Japonya’da nükleer santralde çalışan bir işçinin bir yılda maruz kalacağı radyasyon sınırını da aştığını söyledi.

AFP haber ajansına konuşan bir nükleer faaliyetleri düzenleme yetkilisi, “Tepco’ya sızıntının kaynağını, hangi depodan sızdığını tespit etmeleri ve sızıntı noktasını kapamaları talimatını verdik” dedi.

Yetkili, “Ayrıca, zehirli suyun yayılmasını önlemek ve çevre denetiminin daha iyi yapılabilmesi için, Tepco’dan radyasyon karışmış toprakları yeniden düzenlemelerini istedik” diye ekledi.

Santral dışındaki radyasyon seviyelerinde büyük bir değişiklik gözlemlenmediği belirtildi.

Son sızıntı haberi, Tepco’nun zarar gören reaktörlerden denize günde 300 ton radyasyon bulaşık su sızdığına ilişkin açıklamasının ardından geldi.

Sızıntının ardından çalışanların suyu pompayla boşalttığı ve tankta kalan suyun diğer toplayıcılara aktarılacağı belirtildi.