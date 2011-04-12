Fukuşima risk düzeyi Çernobil seviyesine ulaştı

T24 - Japonya'da yetkililer, Fukuşima'daki nükleer santraldeki krizin risk düzeyini Çernobil felaketi seviyesine yükseltti.







Uluslararası ölçekte beş olarak nitelenen ciddiyet düzeyi de en yüksek seviye olan 7'ye çıkarıldı.

Japonya'daki bir BBC muhabiri, Fukuşima'daki durumun son günlerde daha da kötüye gittiğine ilişkin herhangi bir işaret olmadığını söylüyor.

Muhabirimiz, tersine, son açıklamaların krizin ilk başlarda ne kadar ciddi olduğunu yansıttığına dikkat çekiyor.

Japonya'daki nükleer güvenlik ajansından bir yetkili, Fukuşima'dan sızan radyasyonun Çernobil'den sızanın yüzde 10'u düzeyinde olduğunu söylüyor.

Ancak yetkililer, hala tesisteki hasarı kontrol altına almaya çalışıyor.

Krizin ciddiyetini 7 düzeyine çıkarma kararının tesisteki radyasyon seviyesinden kaynaklandığı bildiriliyor.

Nükleer tesislerde 7 düzeyi bugüne kadar sadece 1986'da Çernobil'de meydana gelen nükleer santralin ardından uygulanmıştı.

Öte yandan dün akşam saatlerinde bölgede 6.4 büyüklüğünde bir sarsıntı meydana geldi.

Bir ay önceki depremden bu yana bölgede sık sık artçı şoklar kaydediliyor.

Japonya'nın doğusunu vuran deprem ve tsunamide ölü sayısının 28 bini aştığı bildiriliyor.



