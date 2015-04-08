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Dünya
Deutsche Welle

Fukuşima radyasyonu Kanada'ya ulaştı

Japonya’daki Fukuşima nükleer felaketinden dört yıl sonra ilk kez Kuzey Amerika kıyılarında radyoaktif belirtiler tespit edildi.

08 Nisan 2015 14:40


Kanada'nın British Columbia eyaleti açıklarında Pasifik Okyanusu'ndan şubat ayında alınan örneklerin incelenmesi neticesinde radyoaktif 'Sezyum 134' tespit edildi.

InFORM adlı bilim ağının internet sitesinde yayınlanan raporda, bulunan 'Sezyum 134' izotopunun, 11 Mart 2011'de Fukuşima'daki nükleer felaket sonrası ortaya çıkan karakteristik bir nüklit madde olduğu belirtildi.

Victoria Üniversitesi'nden Jay Cullen, Kanada radyo kanalı CBC'ye yaptığı açıklamada, tespit edilen 'Sezyum 134' konsantrasyonunun içme suyu için önerilen en yüksek orandan bin kez daha az olduğunu belirtti.

Etkinin Kuzey Amerika'ya kıyılarına ulaşacağı daha önce yapılan bilgisayar simülasyonlarıyla da ortaya konmuştu.

InFROM, Fukuşima felaketinin çevreye etkilerini tam olarak açıklayabilmek için birkaç yıl daha gerekli olduğunu açıkladı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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Japonya FukuşimaKuzey AmerikaBritish ColumbiaPasifik OkyanusuMartFukuşimaJay Cullen KanadaCBCDeutsche Welle Türkçe AFPBS/HS

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