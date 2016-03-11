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Dünya
Deutsche Welle

Fukuşima kurbanları anılıyor

Japonya’da bundan 5 yıl önce meydana gelen şiddetli deprem ve tsunami sonucu hayatını kaybeden yaklaşık 19 bin kişi ülke genelinde anıldı.

11 Mart 2016 13:11


Facianın yaşandığı Tohoku bölgesinde ölenler için ülke genelinde bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve dualar edildi. İmparator Akihito, İmparatoriçe Miçiko ve Japonya Başbakanı Şinzo Abe de başkent Tokyo’da düzenlenen anma törenine katıldı ve başlarını öne eğdi.

Fukuşima'da ne olmuştu?

Tokyo’nun yaklaşık 250 kilometre kuzeyinde Pasifik Okyanusu kıyısındaki Fukuşima Dayiçi Nükleer Santrali’nde 11 Mart 2011 tarihinde meydana gelen şiddetli deprem ve tsunami nedeniyle soğutma sistemi devre dışı kaldığı için üç reaktörde nükleer erime meydana gelmişti.

Tüm bu unsurların sonucu bölgede yaklaşık 19 bin kişi hayatını kaybetmiş, hayatta kalanlar da radyoaktif sızıntı nedeniyle evlerini geçici terk etmek zorunda kalmıştı. Bölgede on binlerce insan hala prefabrik evlerde yaşıyor.

Fukuşima, 1986 yılındaki Çernobil faciasından sonra yaşanan en büyük nükleer kaza olarak kabul ediliyor. Fukuşima felaketinin ardından nükleer enerjiye yönelik endişeler küresel çapta büyümüş aralarında Almanya’nın da olduğu birçok ülke nükleer santralleri aşamalı olarak kapatma kararı almıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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