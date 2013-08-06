Fukuşima'nın radyoaktif suları denize yayılıyor

Çeviri: Varsan Çekiç



Japonya'da nükleer gözlemciler, ülkenin hasar gören Fukuşfima nükleer santralinde bulunan yüksek derecede radyoaktif suların denize sızmasının "acil durum" yarattığını belirterek, operatörlerin durumu kontrol altında tutmak için çabaladığını açıkladılar.

İngiliz The Guardian gazetesinde yayımlanan habere göre, Nükleer Düzenleme Otoritesi (NRA) Çalışma Grubu Başkanı Shinji Kinjo, kirlenmiş yeraltı sularının bariyerleri geçtiğini belirterek, yüzeye doğru ilerlediğini ve radyoaktif boşaltma işlemi için öngörülen yasal sınırı aştığını söyledi. Kinjo, Tokyo Elektrik Şirketi'nin (Tepco) planladığı önlemlerin, sadece geçici çözümler sunduğunu da belirterek, "Tepco'nun kriz algısı zayıf. Bu yüzden durumu çözme işini sadece Tepco'ya bırakamayız. Şu an, Acil durum içindeyiz" dedi.

Tepco, 2011 yılında yaşanan tsunami ve Fukuşima'yı yıkıma uğratan depreme karşı önlem almaktaki başarısızlığı ve reaktörde yaşanan erimeye karşı acemi bir tepki gösterdiği için kınanmıştı. Şirket ayrıca yetersizliklerini örtbas etmekle de suçlanmıştı.

Kirlenmiş yeraltı sularının oluşturduğu tehlikenin derecesi kesin bir netlik kazanmış değil. Felaketin ilk haftalarında Japonya hükümeti Tepco'nun, acil durum kapsamında onbinlerce tonluk kirlenmiş suyun, Pasifik Okyanusu'na boşaltmasına izin vermişti. Toksik su boşaltımı komşu ülkeler ve ülkenin balıkçıları tarafından eleştirilmiş, şirkette yakın ilçelerin rızası olmadan, radyoaktif suları boşaltma işleminin yapılmayacağı hakkında söz vermişti.

Tokyo Üniversitesi Atmosfer ve Okyanus Araştırma Enstitüsü'nden Mitsuo Uematsu, "Dışarı taşan suyun yoğunluğu ve hacmi hakkında kesin bilgilere ulaşıncaya kadar, deniz üzerindeki etkisini tahmin edemem" dedi.

Tepco, kirlenmiş suların nükleer santralin yakınındaki körfeze sızmaması için önlemlerin alındığını belirtti. Haber ajansı Reuters'a şirket sözcüsü tarafından yollanan elektronik postada Tepco'nun, Fukuşima bölgesinde yaşayanlardan ve Japonya halkından, neden olduğu rahatsızlık ve telaş yüzünden özür dilediği belirtildi.

Şirket günde 400 tonluk kaynak suyunu, Fukuşima nükleer santralinin depolarına pompalıyor. Kaynak suları burada radyoaktif su ile karışarak, reaktörü 100 derecenin altında sabitleyerek, dengede tutuyor.

Yakın zamanda deniz suyundan radyoaktif elementlerin çıkmasıyla Tepco, aylar süren inkârı bırakarak radyoaktif suyun denize ulaştığını kabul etti.