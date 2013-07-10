Fukushima Nükleer Santrali'nin eski müdürü kanserden öldü

Japonya'da 2011 yılında meydana gelen 9 büyüklüğündeki deprem ve tsunaminin ardından Fukushima Nükleer Santrali’nde patlak veren krizde koltuğundan ayrılmayan müdür Masao Yoshida kanserden öldü. Tokio Electric Power Nükleer Santrali operatör şirketi sözcüsünün bildirdiğine göre, Tokyo’daki hastanelerden birinde tedavi gören 58 yaşındaki arızalı Japonya Fukushima-1 Nükleer Santrali’nin eski müdürü Masao Yoshida hayatını kaybetti. Yoshida, 2011 yılından bu yana yemek borusu kanseriyle mücadele ediyordu.

Masao Yoshida 11 Mart 2011 tarihindeki Fukushima-1 kazası sonrasında neredeyse istasyon alanını terk etmeden altı aydan fazla bir süre istasyondaki tasfiye işlerini yönetti. İncelemeler sonucu onun bu çalışmaların kaza felaketinin derecesinin azalmasını sağladığını gösterdi. Dünyada ilk kez görülen üçlü reaktör erimesine tanık olan Yoshida, reaktörlerin kullanılmaz hale geleceğinden endişelenen şirketinin emirlerine kulak asmayıp reaktörlere su doldurarak daha da büyük bir felaketi engellemişti. Yoshida, mütevazılığinden dolayı Japonya’da “kahraman” olarak nitelendiriliyordu.