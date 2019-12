-FUKİŞİMA'DA RADYASYON SEVİYESİ DÜŞÜYOR ANKARA (A.A) - 30.03.2011 - Japonya'daki Fukuşima-Daiçi nükleer güç santrali sahasında yapılan radyasyon dozu ölçümlerinde radyasyon seviyesinin düşmekte olduğunun gözlemlendiği bildirildi. Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun (TAEK) Japon yetkililerin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansına verdiği bilgilerden yaptığı derlemeye göre, santralın su boşaltma ağızları yakınında yapılan deniz suyu ölçümlerinde yüksek I-131 ve Cs-137 konsantrasyonları tespit edildiği, bununla birlikte değerlerin hızlı şekilde düştüğü gözlendi. İçme sularında son olarak yapılan birçok ölçüme göre I-131 ve Cs-137 konsantrasyonları, önlem alınmasını gerektirecek seviyenin altında olduğu, içme suyuna kısıtlama getirilen bölgelerin çoğunda bu kısıtlamaların kaldırıldığı, sadece Fukuşima bölgesinde 4 yerleşim biriminde (Litate, Date, Minamisoma, Iwaki) kısıtlamaların devam ettiği kaydedildi. Fukuşima'da üretilen sebze, süt, Ibaraki'de üretilen ıspanak ve süt, Tochigi ve Gunma'da üretilen ıspanak ve kakina dağıtımı ve tüketimine getirilen kısıtlamaların devam ettiği belirtildi. Kawamata ve Iwaki'de 1-15 yaş grubundaki çocuklarda yapılan tiroid bezi taramalarında sağlık riskine sebep olabilecek seviyelerde radyasyona maruz kaldıklarına dair bulguya rastlanmadığı bildirildi. -SANTRALİN DURUM CİDDİYETİNİ KORUYOR- TAEK'in verdiği bilgiye göre, Fukuşima-Daiçi santralinde durum ciddiyetini koruyor. Santralde tüm ünitelerin kontrol odalarına elektrik sağlandı. 1., 2. ve 3. üniteler tatlı su ile soğutuluyor, ünitelerin basınç, sıcaklık ve radyasyon dozu değerlerinde ciddi değişiklikler gözlenmedi. Söz konusu ünitelerin türbin binalarında biriken kontamine olmuş su çalışmalarını geciktirdiğinden tahliye edilmesi için çalışmalar yapılıyor. Ayrıca, ünitelerin türbin binaları ile deniz arasında yer alan hendeklerde kontamine olmuş su biriktiği tespit edildi. Bunun nedeni araştırılıyor. 4. ünitenin kullanılmış yakıt havuzu deniz suyu ile soğutuluyor. Ünite 5 ve 6'nın trafosuna ve ekipmanlarına güç sağlandı. Üniteler soğuk durdurma durumunda bulunuyor. Açıklamada, TAEK tarafından Türkiye'de 99 noktada kurulu istasyonlar vasıtasıyla sürekli olarak radyasyon doz hızı ölçümleri yapıldığı ve herhangi bir artışın anında tespit edildiği kaydedilirken, Türkiye sınırlarında radyasyon doz hızı açısından herhangi bir olağan dışı durumun gözlenmediği bildirildi. -OBAMA'DAN NÜKLEER İŞBİRLİĞİ TAAHHÜDÜ ABD Başkanı Barack Obama, Japonya'ya nükleer kriz sürecinde yakın işbirliği içinde olacaklarını taahhüt etti. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Obama dün New York'a giderken Air Force One uçağından telefonla aradığı Japonya Başbakanı Naoto Kan'a "ABD'nin deprem ve tsunami yaralarını sarmaya çalışan Japon halkı için desteğini" yineledi. Her iki lider görüşmede, Japonya'da sürmekte olan nükleer krizle ilgili yakın işbirliğinin önemine vurgu yaptı.