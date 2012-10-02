'Fukara Fonu'nun 7.7 milyon lirasını hangi bürokratlar kullandı?'

HÜLYA KARABAĞLI – Ankara

CHP Kocaeli Milletvekili Mehmet Hilal Kaplan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin’e, “Fakir Fukara Fonu’ndan harcanan 7,7 milyon liranın ne kadarı genel müdür, ne kadarı genel müdür yardımcıları, ne kadarı özel kalem ve ne kadarı daire başkanları başta olmak üzere kimler tarafından harcandı” diye sordu.

TBMM Başkanlığı’na verdiği önergesinde Kaplan, Sayıştay’ın harcamalardaki usulsüzlük tespitine yer verdi ve önerge gerekçesinde şunlara yer verdi:

“Geçen yıl yapılan yasa değişikliğiyle Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlanarak 'genel müdürlük' statüsüne kavuşan ve halk arasında Fakir Fukara Fonu (Fak-Fuk-Fon) olarak bilinen Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonu'nun (SYDF), mevzuata ve Sayıştay içtihatlarına aykırı olarak kamu bankalarında tutulan fon paralarını 'promosyon' formülüyle nemalandırdığı ve nema gelirinden 7,7 milyon lira usulsüz harcama yapıldığının belirlenmesi ile konu basında da geniş yer buldu. 2008'den 22 Haziran 2011'e kadar bankalardan sağlanan promosyon gelirlerinin, önemli bir bölümü ise “temsil, ağırlama, yemek, kozmetik, kuruyemiş, kira, şoför, çiçek, temizlik, danışmanlık, mobilya, dekorasyon, akaryakıt, araç bakımı, beyaz eşya, kırtasiye, kuaför malzemesi, yazılım, medya takip hizmeti' gibi gider kalemleri için harcanmış.

Sayıştay’a göre, Fon'un geliri devletin geliridir ve devletin gelir hesabına kaydedilir. Hiçbir şekilde harcanamaz, Hazine'ye aktarılır. Kurum için yapılacak herhangi bir harcama için Bütçe den ödenek talep edilir. Yapılan hem Bütçe Kanunu'na, hem de 5018 sayılı Kamu Mali Kontrol Kanunu'na aykırı bir suçtur. Bakana yöneltilen sorular şöyle:

-Fakir Fukara Fonu (Fak-Fuk-Fon) olarak bilinen Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonu (SYDF) nin kuruluşundan bu güne kadar biriken paranın toplamı ne kadardır, yıllara göre biriken paranın dağılımı nedir?

-Fakir Fukara Fonundan harcanan 7.7 milyon liranın ne kadarı genel müdür, ne kadarı genel müdür yardımcıları, ne kadarı özel kalem ve ne kadarı daire başkanları başta olmak üzere kimler tarafından harcandı?

-Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Fonu’n dan yapılan toplamda 7.7 milyon liralık harcama kalemlerinin onayını kim verdi?

-Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonu’nun kurulduğu günden 2011 yılına kadar yaptığı yardımların yıl yıl illere ve bölgelere göre dağılımı nedir?

-Bakanlığınız tarafından bu konu hakkında ne gibi inceleme ve çalışmalar yapılıyor?

-Fonun kuruldu günden bugüne kadar bankalardan sağladığı promosyon gelirlerinin toplam miktarı ne kadardır?