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Bilim / Teknoloji

Fujitsu-Siemens'ten geriye Fujitsu kaldı

Siemens'in Fujitsu Siemens Computers'da sahip olduğu yüzde 50 oranındaki hissenin Fujitsu tarafından satın alınması kararı alındığı bildirildi.

05 Kasım 2008 02:00

Fujitsu Limited ve Siemens AG tarafından yapılan ortak yazılı açıklamada, hisse devri anlaşması kapsamında Fujitsu'nun, Siemens'in hisseleri karşılığında yaklaşık 450 milyon avro ödeyeceği kaydedildi.  Açıklamada, satın alma işlemleri ve ilgili yasal onay süreçlerinin tamamlanmasının planlandığı 1 Nisan 2009 tarihine kadar şirketin iki ortaklı yapısıyla faaliyetlerini sürdüreceği ifade edildi.

Fujitsu Grubu Başkanı Kuniaki Nozoe, Fujitsu Siemens Computers'un tam entegrasyonunun, grubun küresel büyüme stratejilerine uygun olduğunu belirtirken, Siemens Finans Bölümü Başkanı Joe Kaeser de Siemens'in bundan sonraki dönemde özellikle enerji, sanayi ve sağlık gibi sektörlere odaklanmaya devam edeceğini bildirdi.

Verilen bilgiye göre Fujitsu, önümüzdeki dönemde Fujitsu Siemens Computers'un Almanya'da konuşlanmış üretim ve ürün geliştirme kapasitesini, kuracağı bir destek merkezi ile daha da ileri taşımayı hedefliyor.

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