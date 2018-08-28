Fujitsu IOTA blok zinciri kullanmaya hazırlanıyor

Deniz Kılınç / İstanbul, 28 Ağustos (DHA) – Japonya merkezli çok uluslu teknoloji şirketi Fujitsu, IOTA blockchain’i (blok zinciri) kullanmayı planladığını duyurdu.

Yayınlanan resmi açıklamada, “Fujitsu ile ortak geliştirilen endüstri 4.0” girişimi kapsamında şirketin, IOTA protokolünü üretim ve tedarik zinciri yönetiminde daha şeffaf bir hizmet ve veri güvenliği sağlamak amacıyla veri saklama aracı olarak kullanmayı hedeflediği belirtildi.

Fujitsu endüstri 4.0 program yöneticisi Leopold Sternberg konuya ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

“Bilişim servisleri ve bilişim ürünleri üretimindeki uzmanlığıyla, Fujitsu yeni bir IOTA protokolü oluşturma konusunda oldukça donanımlıdır. İmalat endüstrisinde ürün kalitesi kritik bir başarı faktörüdür. Endüstriyel üretimde ve tedarik zincirlerinde denetim süreçleri için IOTA tek bir doğru kaynak sağlıyor.”