Fuhuşu önlemek için apartman girişinde 24 saat nöbet tutuyorlar!

Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Gevnernesibe Mahallesi'nde oturdukları binada fuhuş yapıldığını iddia eden apartman sakinleri, fuhuşu önlemek için bina girişinde nöbet tutmaya başladı.

Posta'nın haberine göre, soğuk havada elektrikli soba ile ısınmaya çalışan vatandaşlar, bina girişinde bekleyerek yabancı kişilerin içeri girmesine izin vermiyor.

Binalarında olan durumdan rahatsız olduklarını kaydeden vatandaşlar, “Binamızda uygunsuz işler olduğu için bina sakinleri olarak bu işlere mani olmak için nöbet tutuyoruz. Binaya gelen yabancıları sokmamak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz” dediler.

Polise de şikayette bulunan apartman sakinleri, yetkililer tarafından rahatsız oldukları durumun biran önce çözülmesini istediler.