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Yaşam

Fuhuştan kaçarken öldü

Antalya’da bir evde zorla tutulan Elena Prokhorova (25) çarşafla kaçmak isterken 3. kattan düşüp öldü.

26 Ocak 2012 02:00



T24- Antalya’da bir evde zorla tutulan Rus 25 yaşındaki Elena Prokhorova çarşafla kaçmak istediği 3’üncü kattaki evin balkonundan düştü.Genç kadın, olay yerinde öldü.



Olay, saat 02.00 sıralarında Liman Mahallesi, 3’üncü Cadde üzerinde bulunan Barış Can Sitesi’nde meydana geldi.


İddiaya göre bir süredir evde zorla tutulan Elena Prokhorova, çarşafları birbirine bağlayarak kaçmak istedi. Oturma odasının balkonundan aşağı sarkan genç kadın, dengesini kaybederek 3’üncü kattan beton zemine düştü. Gürültü üzerine balkona çıkan site sakinleri, polise haber verdi. Ağır yaralanan Prokhorova, sağlık ekiplerinin yaptıkları tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Olay yerinde inceleme yapan nöbetçi savcı ve polis, siteye ait güvenlik kameralarının kayıtlarını inceledi. Aynı evde yaşayan 25 yaşındaki Ferdi K. ise polis tarafından sorgulanmak üzere gözaltına alındı.


Fuhuş çetesinin eline düşen Prokhorova’nın fuhuş yapmak istemediği, Liman Mahallesi’ndeki evde zorla tutulduğu kaydedildi. Olay sonrası gözaltına alınan Ferdi K.’nın ifadesi doğrultusunda 4 kişinin daha arandığı belirtildi.



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