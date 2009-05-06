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Yaşam

Fuhuşta yüzde 70 AIDS indirimi yaptılar

2 hayat kadını AIDS'li oldukları için fiyatlarını 250 TL'den 75'e düşürdü. 35 “cesur erkek” dampingden yararlandı.

06 Mayıs 2009 03:00

2 hayat kadını AIDS'li oldukları için fiyatlarını 250 TL'den 75'e düşürdü. 35 “cesur erkek” dampingden yararlandı.

İstanbul Silivri'de fuhuş yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 hayat kadınının, AIDS virüsü taşıdıkları için müşterilerine indirim yaptığı ortaya çıktı. Emniyet'teki ifadelerinde, 4 günde 35 kişiyle yattıklarını söyleyen Ella C. ve Maria N.'nin 250 TL yerine 75 TL istedikleri belirlendi. Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, geçen hafta yabancı uyruklu 19 hayat kadınını gözaltına aldı. Zührevi Hastalıkları Hastanesi'nde sağlık taramasından geçirilen kadınlardan 2'sinin AIDS virüsü taşıdığı tespit edildi.

Akşam gazetesinin haberine göre, diğer hayat kadınları erkeklerle 250 TL'ye birlikte olurken, hastalıklarını bilerek gizleyen Ella C. ve Maria N. adlı kadınlar, bu nedenle 'fiyat kırdıkları'nı itiraf etti. Polis, AIDS'li iki hayat kadının işlemlerinin tamamlanmasının ardından sınırdışı edileceğini söyledi.

Polis erkekleri arıyor

Polis, yabancı uyruklu kadınların ifadeleri doğrultusunda cinsel ilişkiye girdikleri 35 erkeğin kimliklerini belirlemek için çalışma başlattı.

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