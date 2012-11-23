Fuhuşa zorlanan Rus kadın doktorun akıl sağlığı bozuldu

Antalya'da yapılan bir fuhuş operasyonunda gözaltına alınan N.T. adlı bir Rus doktor kadının fuhuşa zorlanarak dayak yediği ve bu sebeple akıl sağlığının bozulduğu bildirildi.

milliyet.com.tr'de yer alan habere göre, Antalya’da polisin 45 ev, işyeri ve otelde yürüttüğü fuhuş operasyonunda gözaltına alınan çete üyelerinin, iddialara göre fuhuş yapmak istemeyen kadınları dövdüğü, ülkesinde doktor olarak çalışan N.T. adlı Rus kadının bu nedenle akıl sağlığının bozulduğu belirtildi.

Antalya polisi tarafından 3 aydır takip edilen fuhuş çetesine yönelik önceki gece saat 04.00 suralarında 45 ev, işyeri ve otele eş zamanlı operasyon düzenledi.

Fuhuşa yardım ve yataklık yapan aracılık yapan, insan ticareti yaptığı belirtilen 65 kişinin gözaltına alındığı açıklandı. Aralarında bulunan Moldova, Ukrayna, Gürcistan ve Rusya uyruklu 32 kadının, dün emniyetteki işlemlerinin ardından ülkelerine gönderilmek üzere Yabancılar Şube Müdürlüğü misafirhanesine götürüldü.

65 şüpheliden, ’suç örgütü kurmak, yönetmek, fuhuşa aracılık etmek’ suçlarından haklarında işlem yapılan 6’sı kadın 27’si ise bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler arasındaki 6 kadından 5’inin Rus pasaportlu olduğu ve fuhuş trafiğini internet üzerinden yönettiği belirtildi.



Ücretsiz birlikte oldukları için örgütte kalmaya razı oluyorlar



Suç örgütünün koltuk değneğiyle yürüyen tek ayaklı lideri olarak bilinen ’Kosti’ lakaplı M.K. ile yardımcıları M.E. ve R.K.’nın telefon konuşmalarından, örgütün işleyişi ve çalışma sistemleri belirlendi.

Geceliği zaman zaman 800-1000 lira arasında ücretle gönderilen kadınların paranın üçte birini aldığı, geri kalanın ise örgüt lideri ile yardımcılarının belirlediği şekilde paylaştırıldığı belirlendi.

Suç örgütünün çalışanlarına da kötü davranıldığı, çoğu çalışanın ise günlük 40-50 lira kazandığı, ancak kadınlarla ücretsiz birlikte oldukları için örgütte kalmaya razı oldukları tespit edildi.



Fuhuş yapmak istemeyenler dövülüyor



Genellikle örgütün yurt dışındaki çalışanları tarafından kandırılarak Türkiye’ye gönderilen, geldikten sonra pasaportlarına el konularak fuhuşa zorlanan kadınların, ülkelerinde mühendis, doktor, öğretmen olarak çalıştıkları ortaya çıktı. Fuhuş yapmak istemeyenlerin ise örgüt çalışanları tarafından dövüldüğü belirlendi.



Akıl sağlığı bozuldu

Dün Yabancılar Şube Müdürlüğü misafirhanesine gönderilen kadınlardan N.T.’nin (30) yediği dayağın etkisiyle akıl sağlığının bozulduğu, yüzünün ise tanınmayacak halde olduğu belirtildi.

N.T.’nin sınırdışı edilmek yerine, Antalya’da Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü kontrolünde tedavisinin gerçekleştirileceği belirtildi.

(Ömer Erdem/ DHA)