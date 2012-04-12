Fuhuşa sürükleme davası sanıklarına '17 yaş' beraatı

15 yaşındaki kızı fuhuşa sürüklemekle suçlanan 6 kişinin yargılandığı dava, kızın kemik yaşı 17 çıkınca düştü. Aralarında kızın öz annesinin de olduğu şüpheliler hakkında beraat kararı verildi.

Hürriyet'te Mehmet Kaymak imzalı habere göre, Adana’da küçük yaştaki kız çocuğuna fuhuş yaptırmak suçlamasıyla, çocuğun öz annesiyle birlikte 6 kişinin 30-45 yıl arasında değişen hapis cezası istemiyle yargılandığı davada, nüfus kayıtlarına göre 15 yaşında olan F.S.’nin kemik testinde gerçek yaşı 17 çıktı. Mahkeme heyeti, F.S.’nin gerçek yaşının 17 olduğu anlaşılınca, sanıklardan da şikâyetçi olmamasını dikkate alarak davanın düşürülmesine ve sanıkların beraatine karar verdi.

Eylül 2011’de, bir ihbarı değerlendiren ekipler, F.S.’yi erkeklerle para karşılığında ilişkiye girmeye zorladığı öne sürülen öz anne G.Ü.’yü (41) ve para karşılığı kızla birlikte olan 4 kişi ile kendisini tehdit ettiğini ileri sürdüğü bir kişiyi yakaladı. Adana 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde sanıklar hakkında “çocuğun cinsel istismarı” ve “fuhuş” suçlarından 30 ile 45 yıl arasında hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Geçen duruşmada ifadesini değiştiren F.S’nin erkeklerle kendi rızasıyla birlikte olduğunu söyleyip, “Annemi bir anlık kızgınlıkla suçladım” demesi üzerine mahkemi, sanıkların tutuksuz yargılanmasına karar vermişti.



