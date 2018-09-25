T24 LogoT24 Logo
Gündem

Fuhuş yaptırdığı iddiasıyla gözaltına alınan kahveci: Kadınlar misafirdi

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA) - MERSİN'de, A

25 Eylül 2018 15:12

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA) - MERSİN\'de, A.G. (57), sahibi olduğu kahvede fuhuş yaptırdığı iddiasıyla polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen A.G., gazetecilere, \"Kadınlar çalışmıyor, onlar misafirdi\" diye seslendi. 
Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Mesudiye Mahallesi\'ndeki yabancı uyruklu kadınların çalıştığı ruhsatı bulunmayan kahvede fuhuş yapıldığı bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler, kahveye operasyon düzenledi. Özel bölmede 2 kişiyi fuhuş yaparken yakalayan ekipler, iş yeri sahibi A.G., Suriye uyruklu kadınlar N.A., M.E. ve R.A. ile F.H. isimli erkek şüpheliyi gözaltına aldı. Kadınlar, İl Göç İdaresi Müdürlüğü\'ne teslim edilirken, F.H. de ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Kahvenin sahibi A.G. ise emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. A.G., adliyeye getirildiği sırada, gazetecilerin \"Ruhsatsız kahvede fuhuş yaptırdığınız doğru mu?\" sorusu üzerine \"Bir şey demiyorum, Allah\'a havale ediyorum. Suçsuz yere bana kelepçe taktılar. Yalan, ben davacıyım. Kadınlar çalışmıyor, onlar misafirdi\" dedi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Adnan AÇIKGÖZMERSİNDHAMERSİNEmniyettekiBüro AmirliğiMesudiye MahallesiHareketeSuriyeGöçMüdürlüğüKahveninAllahSuçsuzYalanKadınlarFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24