Fuhuş yaptıran polis memurları ihraç edildi

T24- İzmir'in Aliağa ilçesinde fuhuş yaptıkları mahkeme kararıyla kesinleşen 2 polis memuru meslekten ihraç edildi.



Aliağa Kaymakamı İbrahim Keklik, geçen yıl fuhuş yaptıkları iddiasıyla haklarında adli ve idari soruşturma açılan polis memurları İ.A. ve A.D'nin mahkeme kararıyla meslekten ihraç edildiklerini bildirdi.



Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memurları İ.A. ile A.D. hakkında, yaklaşık 1 yıl önce aileleriyle kaldıkları Aliağa Polis Lojmanları'nda başka evli çiftlerle grup seks yaptıkları ve evlerini fuhuş amaçlı kullandırdıkları yönünde ihbar yapılmıştı.



Yapılan ihbarı değerlendiren polis ekipleri, bu kişilerin lojmanına yaptıkları baskında A.D. ve İ.A. isimli polis memurlarını evlerine aldıkları kişilerle yakalamıştı.



Polis memurları hakkında "fuhuş yaptırmak", "fuhşa teşvik etmek", "fuhuş için yer temin etmek" ve "devlet memuru vakarına yakışmayan tutum ve davranışta bulunmak" suçlarından adli ve idari soruşturma başlatılmıştı.