Fuhuş yapan kadınlara çarşaflı kamuflaj

Hazırlanan iddianamede fuhuş yapan kadınlara çarşaf giydirildiği, fuhuş pazarlığının ‘Gömlekler 200 lira’ ve ‘Zekat için 200 dolar’ gibi şifrelerle yapıldığı yer aldı. İddianamede Cübbeli Ahmet Hoca için 45.5 yıl hapis isteniyor.



Milliyet'en Esra Alus'un haberine göre, Kamuoyunda ‘Cübbeli Ahmet Hoca’ olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü’nün de şüphelisi olduğu ‘Karagümrük Çetesi’ne yönelik soruşturmada iddianame kabul edildi. Ünlü için 45 yıl hapis cezası istenen iddianamede fuhuş yapan kadınlara dikkat çekmemeleri için çarşaf giydirildiği telefon konuşmalarında fuhuş pazarlığının ‘Gömlekler 200 lira’, ‘Zekat için 200 dolar’ gibi şifrelerle yapıldığı öne sürüldü. Savcıya göre, fuhuş yapacak kadınlara çarşaf giydirilen ev için çete, “Fatih Camiinde dua edilecek kabir” şifresini kullanmış.



“Karagümrük çetesi”ne yönelik operasyon kapsamında tutuklanan ve 6’sı tutuklu 16 sanık hakkında hazırlanan iddianame, İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından oy birliğiyle kabul edildi. İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Uysal tarafından hazırlanan 92 sayfalık iddianamede aralarında Ünlü’nün de bulunduğu 4’ü tutuklu 16 şüpheli yer alıyor. İddianamenin bir numaralı şüphelisi ise Karagümrük çetesi lideri Nuri Ergin’in ağabeyi Nejat Ergin.

Cübbeli’ye 45 yıl

İddianamede 12 numaralı şüpheli olarak yer alan Ahmet Mahmut Ünlü ise, ‘Haksız çıkar sağlamak için kurulan örgüte yardım etmek, 2 kez insan ticareti yapmak, cinsel saldırı ve hürriyetten yoksun bırakmakla” suçlanıyor. Ünlü’nün 25,5 yıldan 45.5 yıl hapisle cezalandırılması isteniyor.

İddianamede cezaevinde bulunan Nuri ve Vedat Ergin’in kurduğu çıkar amaçlı çeteyi kardeşleri Nejat Ergin’in yeniden faaliyete geçirdiği belirtiliyor. Ünlü’nün de yardımcısı Barış Sezek vasıtasıyla internette yayınlanan uygunsuz görüntüleri için çeteden yardım istediği anlatılıyor.

İki ayrı örgüt var

İddinamede savcı 2 örgütün varlığından bahsediyor. İlk örgüt olarak Nejat Ergin’in liderliğini yaptığı çeteyi gösteren savcı, Cübbeli Ahmet Hoca’nın yardımcısı Barış Sezek liderliğindeki suç örgütünün de Ergin’le bağlantılı olduğunu öne sürüyor.

Barış Sezek’in lideri olduğu suç örgütünün ‘zor durumdaki kadınları çeşitli vaatlerle yurtdışından Türkiye’ye getirdikleri ve sonrasındaysa bu kadınları tehdit ve baskıyla fuhşa sevk ettikleri’ iddia ediliyor. Ayrıca, kadınların başkalarıyla iletişim kurmalarını engellendiği ve hürriyetlerinin kısıtlandığı belirtiliyor.

İddianamede Cübbeli Ahmet Hoca için ise suç örgütüne üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etmek suçlaması yapılıyor. Ünlü ayrıca, fuhuş amaçlı Türkiye’ye getirilen Fas uyruklu Fatıma Zohra Hajjaj ve Imane Lemgharı isimli kadınlara yönelik olarak ‘insan ticareti’ ile suçlanıyor. İddianamedeki en çarpıcı suçlama ise fuhuş amaçlı Türkiye’ye getirilen Fatıma Et Tajy adlı kadına yönelik olarak Ünlü’nün cinsel saldırıda bulunduğu suçlaması. Tayj’ın, “Ünlü’nün kendisine zorla nikah kıydığı, kendisiyle zorla cinsel ilişkiye girmeye çalıştığı, sonrasında kendisine 300 dolar verdiği ve ikinci buluşmada ise 400 lira verdiği”ne ilişkin anlatımları iddianmede yer alıyor.

Suçlamaları reddetti

Ünlü ise iddianameye yansıyan ifadesinde hakkındaki suçlamaları şöyle yanıtlıyor: “Hiçbir şekilde bayan talebim olmadı. Barış Sezek’in burada tanıdığı bir bayanla Fas’a gideceğini ve tanıştığı bayanın kendisini gezdireceğini söyledi. Kendisinin de Fas’ta bulunan manevi büyüklerin kabirlerini ziyaret etmesini, Marakeş’te bulunan yardıma ihtiyacı olan ama kişilere parasal yardımda bulunması için para vermeyi teklif ettim. Sezek’in Fas’a gittiğini, oradan da kendisini arayarak talebe bulduğunu, gelmek istediklerini söyledi. Kendisiyle bu talebelerin seyit olması, peygamber torunu olması nedeniyle getirilmesi için konuşmalarım oldu.

'Şifreli’ konuşmalar

İddianamede “örgüt üyelerinin kendi aralarında birçok telefon görüşmesinde faaliyetleri gizlemek ve ilişkide oldukları şahıslarla bağlantılarının ortaya çıkmasını engellemek amacıyla dikkatli davrandıkları, suç içerikli görüşmelerini telefonda yapmamaya özen gösterdikleri” tespiti yapılıyor. İddianamede şüphelilerin yapmış oldukları görüşmelerde; fuhuş yapan bayanlar için ‘Zekat’, ‘Gömlek’, ‘Talebe’, ‘Seyit’ şifrelerini kullandıkları, fuhuş amaçlı yapılacak görüşmeyi ise “Toplantı” olarak nitelendirdikleri belirtiliyor.

Savcı, verilecek para için şüphelilerin ‘Gömlekler 200 lira’, ‘Zekat için 200 dolar’ ifadelerini kullandıklarını savunuyor.