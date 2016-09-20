T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Fuhuş operasyonunda ilginç savunma: Ticari rekabetin kurbanı olduk

Adana'da polis bir masaj salonunda fuhuş yapıldığı iddiasıyla düzenlediği operasyonda 2 kadını gözaltına aldı

20 Eylül 2016 20:37

Adana'da ruhsatsız çalışan masaj salonuna fuhuş baskını düzenleyen polis 2 kadını gözaltına aldı. Ticari rekabetin kurbanı olduklarını ileri süren iki kadın, "Rakiplerimizin iftirası" diye savunma yaptı.

DHA’da yer alan habere göre, Merkez Çukurova İlçesi Karslılar Mahallesi’ndeki bir masaj salonunda fuhuş yapıldığı bilgisini alan Ahlak Bürosu ekipleri, çalışma başlattı. Masaj salonundan çıkan müşterilerden O.T. kendisi ile görüşen polislere, "Beni H. isimli kadın kabul etti, masaj için 150 TL verdim, cinsel birliktelik teklif etti karşılığında da ayrıca 100 lira ödedim" diye ifade verdi.

O.T.’nin ifadesi üzerine masaj salonuna baskın düzenleyen polis, işyerinin sahibi olduğunu söyleyen Aslı B. ile Şifa Ö. ve masör olarak çalışan H.K.’yi gözaltına aldı. Açma ve hijyen şartlarına uygunluk belgesi bulunmadığı tespit edilen masaj salonu ekiplerce mühürlendi.

“Fuhuş için yer temin etmek ve imkan sağlamak” iddiasıyla gözaltına alınan Aslı B. ile Şifa Ö. ifadelerinde suçlamayı kabul etmedi. Ticari rekabetin kurbanı olduklarını ileri süren iki kadın, "Rakiplerimizin iftirası" diye savunma yaptı. 2 kadın ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

ETİKETLER

fuhuşadanapolis

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24