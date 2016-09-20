Fuhuş operasyonunda ilginç savunma: Ticari rekabetin kurbanı olduk

Adana'da ruhsatsız çalışan masaj salonuna fuhuş baskını düzenleyen polis 2 kadını gözaltına aldı. Ticari rekabetin kurbanı olduklarını ileri süren iki kadın, "Rakiplerimizin iftirası" diye savunma yaptı.

DHA’da yer alan habere göre, Merkez Çukurova İlçesi Karslılar Mahallesi’ndeki bir masaj salonunda fuhuş yapıldığı bilgisini alan Ahlak Bürosu ekipleri, çalışma başlattı. Masaj salonundan çıkan müşterilerden O.T. kendisi ile görüşen polislere, "Beni H. isimli kadın kabul etti, masaj için 150 TL verdim, cinsel birliktelik teklif etti karşılığında da ayrıca 100 lira ödedim" diye ifade verdi.

O.T.’nin ifadesi üzerine masaj salonuna baskın düzenleyen polis, işyerinin sahibi olduğunu söyleyen Aslı B. ile Şifa Ö. ve masör olarak çalışan H.K.’yi gözaltına aldı. Açma ve hijyen şartlarına uygunluk belgesi bulunmadığı tespit edilen masaj salonu ekiplerce mühürlendi.

“Fuhuş için yer temin etmek ve imkan sağlamak” iddiasıyla gözaltına alınan Aslı B. ile Şifa Ö. ifadelerinde suçlamayı kabul etmedi. Ticari rekabetin kurbanı olduklarını ileri süren iki kadın, "Rakiplerimizin iftirası" diye savunma yaptı. 2 kadın ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.