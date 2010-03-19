Fuhuş operasyonunda 65 kişi gözaltına alındı

T24 - Rize'de yabancılara yönelik gerçekleştirilen operasyon kapsamında fuhuş yapmak, fuhuşa yer temin etmek ve insan ticareti yapmak suçundan 65 kişi gözaltına alındı.



Rize Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler uzun süren takipler sonucu il merkezinde bulunan otel, disko gibi 21 eğlence merkezine yönelik eşzamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda fuhuş yaptıkları iddiasıyla Gürcistan uyruklu 45 kadın ile insan ticareti yapmak ve fuhuşa yer temin etmek iddiasıyla Gürcistan asıllı 20 Türk vatandaşı gözaltına alındı. Gözaltına alınan yabancı uyruklu 45 kadın sağlık kontrolünün ardından sınır dışı edildi.



Rize Emniyet Müdürlüğü'nde sorguları devam eden 20 Tük vatandaşı için ek gözaltı süresi talep edildi. Bu kişilerin ''İnsan ticareti yapmak ve fuhşa aracılık ile yer temin etmek'' suçlamasıyla Rize Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edileceği öğrenildi.



Öte yandan fuhuş yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan yabancı uyruklu kadınların bazılarının pasaportlarına el konularak zorla fuhuş yaptırıldıkları öne sürerek şikâyetçi olduğu öğrenildi.



