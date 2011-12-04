Fuhuş operasyonu depremden kurtardı

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Ağlayarak polise teşekkür ettiler



Van Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro ekipleri, fuhuş yapıldığı gerekçesiyle Erciş İlçesi’nde bulunan bir oteli izlemeye aldı. 7 aylık teknik takibin ardından, 7.2’lik depremden 2 gün önce otele operasyon düzenlendi. Radikal'in aktardığına göre ’Madonna-1’ adı verilen operasyonda otelde bulunan Azeri, Gürcü ve Rus uyruklu 16 kadın, 16 müşteri, aracılık yapan 6 kişi ile 2 otel yetkilisi gözaltına alındı.Gözaltına alınan 40 kişi ilk depremin meydana geldiği 23 Ekim günü ise adliyeye çıkarılmak üzere araca bindirildi. Şüpheliler, bindirildikleri araçla gözaltına alındıkları otelin önünden geçerken 7.2 büyüklüğündeki deprem meydana geldi. Fuhuş operasyonunun gerçekleştiği otel gözaltına alınanların gözleri önünde yerle bir oldu.Göl kenarında bulunan otelin enkazından 9 kişinin cesedi çıkartıldı. Polis tarafından gözaltına alınan 40 kişi ise enkaz altında kalmaktan kurtuldu.Emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilirken kaldıkları otel gözleri önünde yerle bir olan fuhuş şüphelileri gözyaşlarını tutamadı. Sürekli bu otelde kalan yabancı uyruklu hayat kadınları gözleri önünde otelin yıkılmasından sonra sinir krizleri geçirdi. Ağlayarak polise teşekkür eden kadınlar, "Hayatımızı kurtardınız, operasyonla gözaltına almasaydınız hepimiz ölecektik" dedi.Fuhuş operasyonlarında gözaltına aldıkları kişileden sürekli tepki alan polis ekipleri, ilk kez teşekkürle karşılaştı.Fuhuş operasyonunda gözaltına alınan yabancı uyruklu kadınların işlemlerinin ardından sınır dışı edildiği, gözaltına alınan erkeklerin ise serbest bırakıldığı belirtildi.