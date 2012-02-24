Fuhuş evinde gizli kamerayla kayıt!

T24 - Kartal’da fuhuş amaçlı olarak kullanıldığı belirlenen bir evin yatak odası ve banyosunda gizli kamera sistemi bulundu.

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliği ekipleri, özellikle lüks semtlerde geceliği bin 500 dolara kadın pazarladığı belirlenen bir şebekeyi takibe aldı. Yaklaşık 4 ay boyunca yürütülen teknik ve fiziki takip çalışmalarında, şüpheliler ile pazarladıkları kadınların kimlik ve adresleri tespit edildi. Çalışmalarda müşterilerin, telefon yoluyla veya internet üzerinden şebeke üyelerine ulaştığı belirlendi. Kadınların, taksi ile adresine gittikleri veya şebeke üyelerine ait evlerde ilişkiye girdikleri erkeklerden, geceliği bin 500 lira para aldığı ortaya çıkarıldı. Bu tespitler üzerine İstanbul’un çeşitli ilçelerinde bulunan 28 ayrı adrese yönelik olarak 4 gün önce eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, 53’ü kadın 55 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Kartal’da fuhuş amaçlı olarak kullanıldığı belirlenen bir evin yatak odası ve banyosunda gizli kamera sistemi bulundu. Şüphelilerin kamera sistemiyle, bazı müşterilerinin uygunsuz görüntülerini kaydettikleri ileri sürüldü. Şebeke üyelerinin kullandığı 8 adet bilgisayar da incelemeye alındı. İnceleme sonucunda, hangi müşterilerinin uygunsuz görüntülerini çektikleri ve eğer çektilerse de şantaj yapıp yapmadıkları araştırılacak. Ayrıca yapılan aramalarda, şüphelilere ait çok sayıda eğlence fotoğrafları bulundu. Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirilerek işlemleri yapılan şüphelilerden erkeklere para karşılığı pazarlandıkları ileri sürülen 43 kadın sağlık kontrolüne geçirildikten sonra serbest bırakıldı. 10’u kadın 12 kişi ise sorgulamalarının tamamlanmasının ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.