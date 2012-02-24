T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Fuhuş evinde gizli kamerayla kayıt!

İstanbul-Kartal'da gerçekleştirilen operasyonlarda, 53’ü kadın 55 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

24 Şubat 2012 22:48

 

T24 - Kartal’da fuhuş amaçlı olarak kullanıldığı belirlenen bir evin yatak odası ve banyosunda gizli kamera sistemi bulundu.
 
Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliği ekipleri, özellikle lüks semtlerde geceliği bin 500 dolara kadın pazarladığı belirlenen bir şebekeyi takibe aldı. Yaklaşık 4 ay boyunca yürütülen teknik ve fiziki takip çalışmalarında, şüpheliler ile pazarladıkları kadınların kimlik ve adresleri tespit edildi. Çalışmalarda müşterilerin, telefon yoluyla veya internet üzerinden şebeke üyelerine ulaştığı belirlendi. Kadınların, taksi ile adresine gittikleri veya şebeke üyelerine ait evlerde ilişkiye girdikleri erkeklerden, geceliği bin 500 lira para aldığı ortaya çıkarıldı. Bu tespitler üzerine İstanbul’un çeşitli ilçelerinde bulunan 28 ayrı adrese yönelik olarak 4 gün önce eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.
 
Operasyonlarda, 53’ü kadın 55 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Kartal’da fuhuş amaçlı olarak kullanıldığı belirlenen bir evin yatak odası ve banyosunda gizli kamera sistemi bulundu. Şüphelilerin kamera sistemiyle, bazı müşterilerinin uygunsuz görüntülerini kaydettikleri ileri sürüldü. Şebeke üyelerinin kullandığı 8 adet bilgisayar da incelemeye alındı. İnceleme sonucunda, hangi müşterilerinin uygunsuz görüntülerini çektikleri ve eğer çektilerse de şantaj yapıp yapmadıkları araştırılacak. Ayrıca yapılan aramalarda, şüphelilere ait çok sayıda eğlence fotoğrafları bulundu. Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirilerek işlemleri yapılan şüphelilerden erkeklere para karşılığı pazarlandıkları ileri sürülen 43 kadın sağlık kontrolüne geçirildikten sonra serbest bırakıldı. 10’u kadın 12 kişi ise sorgulamalarının tamamlanmasının ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.
 
 

ETİKETLER

fuhuş operasyonu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

'Kanal İstanbul' tartışmaları sürerken Bakanlık tapu sorgulamalarına kısıtlama getiriyor...

"Muharrem İnce, mahkeme başkanına, 'Yargılanacaksın, seni, cezaevinde bir gün mutlaka...

Kamuoyu araştırmacılarından 2020 yorumları: Kanal İstanbul'un sonuçları olacak, kabine değişecek,...

Ertuğrul Özkök: Eski Renault-Nissan CEO’sunun Japonya’dan kaçtığı gece İstanbul Atatürk...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24