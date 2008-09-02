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Yaşam

Fuhuş çetesinde 7 emniyetçi

İstanbul'da önceki gün çökertilen fuhuş çetesine, 7 emniyetçinin yardım ettiği ortaya çıktı. Vali, 7 emniyetçi hakkında soruşturma yapıldığın

02 Eylül 2008 03:00

İstanbul Valisi Muammer Güler, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin otellere yaptıkları operasyonda 94 kişinin gözaltına alındığını belirterek, “Bazı emniyet görevlilerinin de işin içinde olduğu yönünde iddialar var. Bununla ilgili 7 emniyet görevlisi hakkında soruşturma sürdürülüyor” dedi.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin otellere yaptıkları operasyonla ilgili Güler, yurt dışından kadınların getirilerek zorla alıkonulmaları ve fuhuş sektöründe kullanılmaları ile ilgili bir yılı aşkın süredir emniyet kuvvetlerinin, yetkili cumhuriyet savcıları nezaretinde sürdürdükleri çalışmalara bir operasyonla nokta konulduğunu söyledi.

İstanbul Valisi Güler, şöyle devam etti:
“4 otelde yapılan operasyonda 94 kişi gözaltına alındı. Bunların 53'ü hayat kadını olarak tabir edilen ve yabancı uyruklu kadınlar, diğerleri de bu işe aracılık edenler. Ama ağırlıklı olarak 10 kişi bu organizasyonu yapan kişiler olarak tespit edildi.

Bir de maalesef bazı emniyet görevlilerinin de işin içinde olduğu, bunlara haber verdikleri veya yardımcı oldukları yönünde iddialar var. Bununla ilgili 7 emniyet görevlisi hakkında soruşturma sürdürülüyor. Başka görevliler de olabilir, onların da soruşturmaları yapılacak.”
Suç işleyen herkes hakkında işlem yapılacağını belirten Güler, “Tabii emniyet teşkilatından bir görevli buna karışmışsa, bunu yakalayan da ortaya çıkaran da adli makamlara sevk eden de yine emniyet teşkilatının kendisidir. Yanlışlıklar yapanların elbette kanuni gereğini bu teşkilat yapacaktır. Bu operasyon diğer operasyonlar gibi sürdürülmektedir” diye konuştu.


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