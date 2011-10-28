Fuhuş çetesi operasyonundan dram çıktı

T24

Ajanda tutmuş



Hamile kaldı, kürtaj oldu



Ankara Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, yurtdışından dadılık, bakıcılık ve hizmetçilik gibi işlerde çalışmak vaadiyle getirdikleri yabancı uyruklu kadınlara zorla fuhuş yaptırdığını belirlediği bir çeteye operasyon düzenledi. Fuhuş çetesinin Demetevler 10. Sokak'ta fuhuş yaptırmak için kiraladığı daireye operasyon düzenleyen polis, şebeke lideri "Burcu" kod adlı S.G. ve N.G. ile T.Ö. isimli çete üyelerini gözaltına aldı. Operasyonda, çetenin tehditle 50 bin TL'lik senet imzalatarak fuhuş yapmaya zorladığı Özbekistan uyruklu Şahsenem Ablenimova'da kurtarıldı.Alınan bilgiye göre, şebeke üyeleri 4 ay önce çocuk bakıcıılğı yapmak vaadiyle Ankara'ya getirttiği Ablenimova'yı 50 bin TL'lik senet imzalatarak borçlandırdı. Şebeke, genç kadını borcunu ödemesi karşılığında fuhuş yapmaya zorladı. Genç kadının şebekeye olan borcunun bitip bitmediğini anlamak için ajanda tuttuğu belirtildi. Ablenimova'nın bu ajandaya birlikte oldukları erkeklerin listesini yazarak ne kadar borcunun kaldığını anladığı saptandı. Ajandaya göre genç kadının bazı günlerde 20 erkekle birlikte olmaya zorlandığı belirlendi.Zorla fuhuş yaptırılan genç kadın bir süre sonra hamile kaldı. Çetenin, Ablenimova'yı çalıştırabilmek için genç kadına zorla kürtaj yaptırdığı saptandı. Operasyonla çetenin elinden kurtarılan Ablenimova, Yabancılar Şubesi'ne sevkedildi. Çalışma izni bulunmayan genç kadın sınırdışı edilerek ülkesine geri gönderildi. Genç kadının şikayetçi olduğu zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevkedildi.