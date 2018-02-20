FUHUŞ ÇETESİ OPERASYONUNDA 15 KİŞİ TUTUKLANDI

Haber: Ali AKSOYER / İstanbul DHA

İstanbul\'da yurt dışından yüksek maaş vaadiyle getirdikleri kadınları İstanbul\'da geceliği 300 dolardan pazarladığı iddia edilen şebekeye yönelik operasyonda gözaltına alınan 17 kişiden 15\'i tutuklandı. Şebekenin yurt dışından getirecekleri kadınları önce Ukrayna\'nın Kişinev kentinde topladıkları, önce Romanya\'ya daha sonra da otobüslerle İstanbul\'a getirdikleri tespit edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından polis tarafından 47 adrese eşzamanlı baskın yapılmıştı. Yaklaşık 250 polisin katıldığı operasyonda 13 gece kulübü, 10 otel ve 24 eve yapılan baskınlarda şebekenin yönetici kadrosunda bulunan 3\'ü kadın 17 kişi gözaltına alınmıştı. Baskınlarda şebekenin organize bir şekilde fuhuş yaptırdığı öğrenilen 140 kadın da yakalanmıştı. Bu kadınlardan 50\'sinin Türk olduğu geri kalanın ise yabancı uyruklu olduğu öğrenildi. Sağlık kontrolünden geçirilen kadınların 2\'sinde AIDS\'e yol açan HIV çıkmış, 10\'unda cinsel yolla bulaşan hastalık tespit edilmişti.

YURT DIŞINDAN KADIN GETİRME YÖNTEMLERİ ORTAYA ÇIKARILDI

Ahlak ve Kumar Büro Amirliği tarafından yapılan operasyonda şebekenin, yurt dışındaki elemanları aracılığı ile kadınları tespit ederek, yüksek maaşla iş bulma vaatleriyle İstanbul\'a getirdikleri öğrenildi. Polis yaptığı soruşturmada şebekenin yurt dışından kadın getirme yöntemlerini de ortaya çıkardı. Şüphelilerin, kadınları iş bulma vaadiyle kandırdıkları önce Ukrayna\'nın Kişinev şehrinde topladıkları buradan karayolu ile Romanya\'nın Bükreş kentine götürdükleri tespit edildi. Burada kadınları bir otele yerleştiren şebeke elemanlarının, 3-4 kişilik gruplar halinde otobüsle İstanbul\'a gönderdikleri öğrenildi.

15 KİŞİ TUTUKLANDI

Poliste işlemleri tamamlanan şebekenin yönetici kadrosunda bulunan 17 kişi adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 15\'i tutuklanırken 2 şüpheli ise serbest bırakıldı. Fuhuş yaptırılan kadınlardan yabancı uyruklu olan 90 kadının yurt dışına gönderilmesi için işlemleri ise sürüyor.

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-Şüphelilerin adliyeye sevki