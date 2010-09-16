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Yaşam

Fuhuş baskınından devlet belgeleri çıktı

Fuhuş operasyonunda ele geçirilen belgeler, devletin güvenliğine ilişkin gizli belger çıktı...

16 Eylül 2010 03:00

T24 - Asker ve bürokratlara şantaj yaptıkları iddia edilen fuhuş çetesine yönelik yapılan operasyonda ele geçirilen bazı belgelerin, devletin güvenliğine ilişkin gizli belgeler olduğu öğrenildi.

Fuhuş çetesine ilişkin soruşturmayı yürüten özel yetkili Cumhuriyet Savcısı Fikret Seçen, 6’sı muvvazzaf subaya ait olmak üzere 10 evde yapılan arama sonucu ele geçirilen belgelerin incelenmesini istedi. Cumhuriyet Savcısı Fikret Seçen’in talimatı ile inceleme yapan TUBİTAK tarafından hazırlanan raporda, bazı belgelerin, devletin güvenliğine ilişkin gizli belgeler olduğu belirtildi.

İddialara ilişkin üç ayrı soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, yaklaşık 90 subayın müşteki olarak ifadesi alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığın’ca yürütülen soruşturmanın haricinde, Deniz Kuvvetleri’nde görevli subaylara ilişkin iddialar nedeniyle Kuzey Deniz Saha Komutanlığı ve Donanma Komutanlığı da kendi içinde soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında 6'sı muvvazzaf subaya ait olmak üzere 10 evde, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yapılan aramanın ardından, Kuzey Deniz Saha Komutanlığı ve Donanma Komutanlığı da arama yaptı.


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