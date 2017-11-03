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Fuhşun şifresi: Yeni araba geldi mi?

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, 2'si kardeş 6 yabancı uyruklu kadın ile bu kadınları fuhşa zorladıkları iddia edilen 1 şüpheli gözaltına alındı

03 Kasım 2017 19:50

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da, 2\'si kardeş 6 yabancı uyruklu kadın ile bu kadınları fuhşa zorladıkları iddia edilen 1 şüpheli gözaltına alındı. Müşterilerin, fuhuş için \'Yeni araba geldi mi\'? şifresini kullandığı kaydedildi.
Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentte yurt dışı bağlantılı kişiler tarafından fuhuş yaptırıldığı bilgisine ulaştı. Kurulan özel ekip, bu kişilerin, yurt dışından getirdikleri kadınlara fuhuş yaptırdıklarını belirledi. Fiziki takibin ardından müşteri gibi davranan polis, Konyaaltı İlçesi\'nde lük bir siteye operasyon düzenledi. Operasyonda ikisi kardeş Ukrayna uyruklu 3 kadın, diğerleri Gürcistan, Kırgızistan ve Azerbaycan uyruklu toplam 6 kadın ile fuhşa zorladığı iddia edilen O.K. gözaltına alındı.
Müşterilerin, fuhuş için \'Yeni araba geldi mi?\' şifresini kullandığı belirtildi.

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