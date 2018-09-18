Fuel oil, kalorifer yakıtı ve gaz yağına zam

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) gece yarısından itibaren fuel oil, gaz yağı, kalorifer yakıtı ve yüksek kükürtlü fuel oile zam geleceğini duyurdu.

Fuel oil ve yüksek kükürtlü fuel oile 11, gaz yağına 15, kalorifer yakıtına 13 kuruş zam geldi.

EPGİS'in Twitter hesabından yapılan duyuru şöyle:

Akaryakıt ürünlerinde fiyat artışı.



19/09/2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;



Kalorifer yakıtında 13,

Fuel Oil’de 11,

Yüksek Kükürtlü Fuel Oil’de 11,

Gaz yağında 15 kuruş



artış olmuştur.