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Ekonomi

Fuel oil, kalorifer yakıtı ve gaz yağına zam

Yarından itibaren fuel oile 11, gaz yağına 15, kalorifer yakıtında 13 kuruş zam geldi

18 Eylül 2018 21:41

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) gece yarısından itibaren fuel oil, gaz yağı, kalorifer yakıtı ve yüksek kükürtlü fuel oile zam geleceğini duyurdu. 

Fuel oil ve yüksek kükürtlü fuel oile 11, gaz yağına 15, kalorifer yakıtına 13 kuruş zam geldi.  

EPGİS'in Twitter hesabından yapılan duyuru şöyle:

 

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EPGİSfuel oilgaz yağıkalorifer yakıtıyüksek kükürtlü fuel oilzam
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