Fuat Uğur'dan Sözcü'ye: Neyi itiraf ettim ben?

Sözcü gazetesi çalışanlarının "FETÖ üyeliği" iddiasıyla yargılandığı davada "tanık" sıfatıyla ifade veren Türkiye yazarı Fuat Uğur, "Birader birinci sayfadan verilen haberin üst başlığındaki “Sözcü davasının aleyhte tanığı Fuat Uğur itiraf etti” cümlesi neyin nesi oluyor? Neyi itiraf ettim ben?" dedi.

Uğur, gazeteye yönelik olarak düzenlenen operasyon sonrası kaleme aldığı yazılarda "Bu dava ve iddianame umarım ki kabul edilmez, çünkü mesnetsiz ve boş" dediğini hatırlattı.

Fuat Uğur'un "TSK’nın beli çökertilmedi Meral Hanım, sizinkiler çökertmek istedi" başlığıyla yayımlanan (27 Ocak 2018) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Sözcü’ye iki çift lafım var

Daha doğrusu Sözcü gazetesinin ilk sayfasını hazırlayan, başlıkları atan arkadaşa; her kimse.

Geçen perşembe günkü FETÖ’nün “güzel insanları” ve Fehmi Koru başlıklı yazımı birinci sayfadan görmüşsünüz. Aynı gün de zaten Sözcü’nün internet sitesinde ilk sayfada tüm gün tuttunuz.

Eyvallah, işinize yaramış olabilir ama benim Sözcü aleyhine dava açıldığı ve “tanık” sıfatıyla savcılığa çağrıldığım andan itibaren yazdığım yazılarla tavrımı ortaya koyduğum ve “Bu dava ve iddianame umarım ki kabul edilmez çünkü mesnetsiz ve boş” dediğim ortada.

İnternet sitesinde ve gazetenin birinci sayfadan devam eden iç sayfasında verdiğiniz haberde ve yazımdan yaptığınız alıntılarda bir sorun yok. Kendi tercihiniz, hepsi benim cümlelerim.

Tamam da birader birinci sayfadan verilen haberin üst başlığındaki “SÖZCÜ davasının aleyhte tanığı Fuat Uğur itiraf etti” cümlesi neyin nesi oluyor?

Neyi İTİRAF ettim ben?

Bir gazetenin birinci sayfasını hazırlayan ve başlıkları atan kişinin Türkçeyi iyi bildiği ve kullandığı kabul edilir.

İtiraf TDK’ya göre aynen şöyle:

“Başkaları tarafından bilinmesi sakıncalı görülen bir gerçeği saklamaktan vazgeçip açıklama, söyleme, bildirme.”

Ben önceki günkü yazımda neyi itiraf etmişim. Aylar önce bizzat tespit ettiğim üzere davanın ve iddianamenin çürük olduğunu mu?

Eğer “Şimdi anlıyorum ki…” diye başlayan cümlemden “itiraf” anlamı çıkardıysanız o da yanlış çünkü bu söz de bir “Hayal kırıklığı ve şaşkınlık”ın dışa vurumu olarak nitelenebilir.

Tabii itiraf sözcüğünü kullandığınızda beni aşağılamış oluyorsunuz kendinizce ama bu çirkin yaklaşım sizleri bağlar, beni değil.

