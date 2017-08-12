Fuat Uğur, Erdoğan'ın arkadaşıyla İlhan Kesici'yi karıştırınca Türkiye gazetesi yazıyı kaldırdı

Fuat Uğur, "Tayyip Erdoğan, İlhan Kesici ve bir fotoğrafın hikâyesi" başlığıyla yayımlanan (12 Ağustos 2017) yazısında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı döneminde birlikte çektirdikleri fotoğrafa da yer verdi. Ancak Uğur, Erdoğan'ın "yol arkadaşı" olarak bilinen Hasan Yeşildağ'ın kardeşi, dönemin İBB üyesi Zeki Yeşildağ'ı, CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici ile "karıştırınca" Türkiye gazetesi yazıyı internet sitesinden kaldırdı.

Uğur, söz konusu yazısında İlhan Kesici sandığı Zeki Yeşildağ için şu ifadeleri kullanmıştı:

"(...) Fotoğraftaki üçlüden İlhan Kesici dediğimiz gibi 2019 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Tayyip Erdoğan’ın karşısına CHP’nin adayı olarak çıkmaya hazırlanıyor. Son iki haftadır herkes bunu konuşuyor.

Samimi söylüyorum, orada neden bulunduğunu hiç hatırlayamadığım İlhan Kesici’nin bu sohbette söylediklerinden aklımda kalan tek şey davudi sesiyle yaptığı CHP tarzı eleştiriler ve muğlâk ifadelerdi. Tabii bir de ne kadar zayıf olduğu. Şimdi maşallah ense kulak yerinde ve hayli cüsseli. (...)"

Fehmi Koru'dan Fuat Uğur'a: Birlikte çay içtiğiniz kişi İlhan Kesici değil, Mücahit Arslan...

Söz konusu "hata"yı ilk fark eden ise gazeteci Fehmi Koru oldu. Koru, "Bir fotoğrafın bana hatırlattıkları" başlığıyla yayımlanan yazısında şunları kaydetti:

"Fuat Uğur, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı henüz İstanbul’un çiçeği burnunda belediye başkanı olduğu günlerde konuk etmiş HBB’de. Birlikte çay içtikleri oturan kişi o; Tayyip Bey. Ayaktaki ikinci kişi? Onun için, 'Samimi söylüyorum, orada neden bulunduğunu hiç hatırlayamadığım İlhan Kesici’nin bu sohbette söylediklerinden aklımda kalan tek şey davudi sesiyle yaptığı CHP tarzı eleştiriler ve muğlâk ifadelerdi. Tabii bir de ne kadar zayıf olduğu. Şimdi maşallah ense kulak yerinde ve hayli cüsseli' ifadelerini kullanmış Uğur…

Ben ise ilk baktığımda, fotoğraftaki ikinci kişinin farklı biri olduğunu düşündüm; hâlâ o kanaatteyim: O dönemde ve sonrasında da Tayyip Erdoğan’ın yanından hiç ayrılmamış olan Mücahit Arslan o kişi…

Şimdi AK Parti’nin Ankara milletvekili ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da başdanışmanlarından…"

"Yeminli düşmanlar ortaya çıktı"

Fuat Uğur, söz konusu "hata"yı haberleştiren Oda TV'ye sosyal medya hesabında tepki gösterdi. Uğur, "Yeminli düşmanlar tek tek ortaya çıktı. Başlarını soktukları karanlık mahzenlerden dışarıya çıkardılar. Hepsinin kuyruk acısı var" diye yazdı.