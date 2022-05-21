Fuat Uğur’dan “ütopya”: Tüm yaban hayatı ve şehirlerin sokakları vahşileşmiş bu köpeklere teslim olacak, insanlarla köpekler arasında müthiş bir savaş çıkacak

Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur, köpeklerin çeneleri kuvvetli ve doğası gereği vahşi bir yaratık olduğunu söyledi, sokaklarda olmamaları yerlerinin barınaklar olduğunu savundu.

“Bu köpeklerin yaşam alanları kentlerin sokakları olamaz. Bunu destekleyenler ciroları 3 milyar doları aşan mama ithalatçısı lobiler” diyen Uğur, “Tüm yaban hayatı ve şehirlerin sokakları vahşileşmiş bu köpeklere teslim olacak, insanlarla köpekler arasında müthiş bir savaş çıkacak” diye yazdı.

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